MotoGP | Honda annuncia la data di presentazione del team, c'è Marquez

Il team Repsol Honda presenterà il suo nuovo e atteso prototipo RC213V del 2022 con una conferenza virtuale il prossimo 8 febbraio, poco dopo i primi test pre-stagionali, che si svolgeranno a Sepang dal 31 gennaio al 6 febbraio.

Nel comunicato, Honda annuncia la presenza di Marc Marquez e Pol Espargaro all’evento, che sarà online e sicuramente pre-registrato, in cui si potranno vedere per la prima volta i colori della nuova moto per la decisiva stagione 2022.

Una conferenza stampa convocata per questo venerdì da Honda, in cui ci saranno Pol Espargaro e i due piloti LCR Alex Marquez e Takaaki Nakagami ma non Marc Marquez, ha scatenato un terremoto sull’assenza dell’otto volte campione del mondo, che però sarà alla presentazione. Honda spera che il pilota possa partecipare se non a tutti, almeno a una parte dei test pre-stagione.

Anche Yamaha ha annunciato una presentazione virtuale, ma in diretta, per il suo team 2022. Fabio Morbidelli e Fabio Quartararo toglieranno i veli alla M1 il 4 febbraio, proprio il giorno prima dei test ufficiali a Sepang e lo faranno dal circuito malese.

Oltre a Yamaha e Honda, sono confermate anche le date di presentazione del team Gresini Racing Ducati e del WithU Yamaha RNF, che si svolgeranno il 15 e il 24 gennaio rispettivamente. Manca ancora la conferma ufficiale, ma il team Suzuki presenterà la squadra da Sepang il 4 febbraio, lo stesso giorno di Yamaha.

Presentazioni MotoGP 2022

Data Team Luogo 15 gennaio Gresini Racing Faenza 24 gennaio WithU Yamaha RNF Verona 8 febbraio Repsol Honda Online 4 febbraio Monster Yamaha Malesia Da confermare Ducati - Da confermare Suzuki - Da confermare Red Bull KTM Factory Racing - Da confermare Aprilia - Da confermare Pramac Ducati - Da confermare LCR Honda - Da confermare KTM Tech3 - Da confermare VR46 -