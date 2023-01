MotoGP | Gresini svela le Ducati di Di Giannantonio e Alex Marquez

Non ci sarà più Enea Bastianini, ma questo non vuol dire che il Gresini Racing non si debba affacciare al 2023 con importanti ambizioni. Del resto, è chiaro che il talento del pilota passato a vestire i colori ufficiali della Ducati ha inciso, ma se la squadra faentina è stata capace di centrare ben quattro vittorie in MotoGP lo scorso anno, qualcosa vorrà pur dire.

La prima squadra a togliere i veli ai suoi colori 2023 è stata la Yamaha all'inizio di questa settimana, ed oggi è stata proprio la volta della compagine diretta da Nadia Padovani, moglie dell'indimenticato patron Fausto, che ha scelto Cervia come location per mostrare le Desmosedici GP22 che saranno affidate a Fabio Di Giannantonio e ad Alex Marquez.

Per il pilota italiano, che lo scorso anno ha provato la gioia di conquistare la sua prima pole position nella classe regina, proprio nella gara di casa al Mugello, si tratta di una conferma. Il romano però ha bisogno di mostrare qualcosa di più quest'anno se vuole consolidare il suo posto in MotoGP, perché nel 2022 si è piazzato solo 20° nel Mondiale, con un'ottava piazza al Sachsenring come miglior risultato. Questa però è stata anche l'unica top 10 in gara dell'anno. Per lui ci sarà anche un'aggiunta importante nel box, visto che al suo fianco come capo tecnico è arrivato Frankie Carchedi, campione del mondo 2020 con Joan Mir.

Alex Marquez, Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing Photo by: Gresini Racing

La grande novità nel box Gresini è l'arrivo del fratello d'arte spagnolo, una bella scommessa per entrambi. L'ex campione del mondo della Moto2 e della Moto3, reduce da due anni molto complicati alla Honda LCR, si è immediatamente trovato a suo agio in sella alla Ducati nei test di Valencia, quindi è convinto che questa possa essere la stagione del rilancio per la sua carriera, su una moto sulla quale tanti piloti sono riusciti a mettere in risalto le proprie doti nelle ultime due stagioni. Se Alex ritroverà quelle zampate da podio mostrate nel suo anno da rookie, quando difendeva i colori della HRC, allora la scommessa sarà vinta per entrambi.

Per quanto riguarda la livrea realizzata da Aldo Drudi, il colore principale delle carene è sempre l'azzurro che abbiamo iniziato ad apprezzare lo scorso anno, anche se questa volta è lucido e non opaco come nel 2022. C'è anche più rosso però, in tutta la parte sotto alla sella del pilota, con le tute che a loro volta sono molto più rosse rispetto a 12 mesi fa. Restano rosse invece solamente le alette sul cupolino, mentre quelle ai lati della carena sono azzurre. E' curioso comunque che per il secondo anno di fila non ci sia un main sponsor sulle carene, nonostante le grandi imprese portare da termine dal team nel 2022.

Il Gresini Racing però in questa stagione è impegnato anche in Moto2 ed in MotoE, quindi la presentazione di Cervia è stata anche l'occasione per mostrare le Kalex che saranno affidate a Filip Salac e a Jeremy Alcoba. Nel Mondiale elettrico debuttano invece le nuove Ducati, che prendono il posto delle Energica. A portarle in gara saranno l'ex campione Matteo Ferrari ed Alex Finello.

Gresini Racing Ducati Desmosedici Photo by: Gresini Racing