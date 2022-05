MotoGP | Gresini lancia un messaggio di pace con la livrea del Mugello

In un momento in cui il conflitto tra Russia ed Ucraina sta facendo da padrone sulla scena internazionale, il Gresini Racing ha voluto mandare un messaggio di pace dal Mugello, realizzando una livrea speciale per le Ducati con cui Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio parteciperanno al Gran Premio d'Italia.

Nella giornata di ieri, la squadra faentina ha sfoggiato i suoi colori tradizionali, ma questa mattina le Desmosedici GP si sono presentate al via della FP3 con la nuova colorazione realizzata da Aldo Drudi, intitolata "We fight on track, we stand for peace".

Un messaggio che non ha bisogno di troppe spiegazioni, visto che basta dare un'occhiata alle carene per scorgere il simbolo della pace, insieme ad arcobaleni e fiori, tutti sinonimi della cultura hippie.

In pista però ci sarà da lottare, perché "Bestia" sembra avere tutte le carte in regola per ambire alla sua quarta vittoria stagionale o almeno al suo primo podio sul saliscendi toscano, visto che per ora gli è sempre sfuggito nella sua carriera nel Mondiale, anche nelle categorie minori.

La nuova livrea del Gresini Racing
Foto di: Gresini Racing