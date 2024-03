MotoGP | Gresini: il Qatar è la miglior chance di vittoria per Marquez?

Marc Marquez salirà sul gradino più alto del podio domenica al termine del primo Gran Premio della stagione MotoGP, il suo primo con la Ducati? Questa è la speranza di molti appassionati, che vedono la sua partenza dalla Honda come il punto di svolta di una carriera che ha ancora la possibilità di tornare a decollare.

Le statistiche personali del #93 non lasciano dubbi sul suo potenziale, ma che dire di quelle della sua nuova squadra? Se i tifosi sono superstiziosi, forse è proprio in questo che risiedono le loro speranze, visto che il primo Gran Premio di questo campionato si svolgerà su un terreno di gioco che ha già sorriso alla squadra italiana in momenti chiave della sua storia.

Sulla carta, Lusail non è il circuito più favorevole per Marquez, nonostante abbia il curriculum più vincente dell'era attuale. In ogni caso, ha vinto solo una volta in MotoGP, dieci anni fa, ed un'altra volta in Moto2 due anni prima.

Nel 2014, quel successo faceva parte di una straordinaria serie di dieci vittorie consecutive dello spagnolo nei primi dieci round della stagione. Ma non è riuscito a tornare a vincere in Qatar, nemmeno nel 2019, quando ha ottenuto una stagione da record con il maggior numero di punti conquistati nel campionato (secondo le proporzioni dell'epoca, prima dell'introduzione delle Sprint) ed un totale di 12 vittorie stagionali.

Tuttavia, Marc Marquez ha affrontato Lusail solo in sella alla Honda, ed è qui che sta la differenza in questa edizione 2024 del Gran Premio in notturna. La Ducati, dal canto suo, ha un solido curriculum su questo circuito, con quattro vittorie negli ultimi sei anni. E per quanto riguarda le statistiche della sua nuova squadra...

Le tre vittorie di Gresini in Qatar

A differenza di Marc Marquez, il Gresini Racing è particolarmente affezionato al circuito di Losail. Il team ha vinto qui tre volte ed ogni volta le vittorie hanno lasciato un segno indelebile.

La prima è stata il primo Gran Premio del Qatar della MotoGP, nel 2004. Vent'anni fa, l'evento non si svolgeva ancora in notturna, ma in autunno e con un caldo infernale. In condizioni di 40°C, fu Sete Gibernau a vincere, dominando la gara dall'inizio alla fine dalla prima fila. Lo spagnolo, secondo classificato nel Campionato del Mondo di quell'anno, era in sella alla Honda RC211V del team Gresini Racing, allora con i colori della Movistar.

Diciotto anni dopo, nel 2022, tutto era cambiato per la squadra italiana. Il suo capo Fausto Gresini non c'era più, la squadra aveva sostenuto per un certo periodo il programma Aprilia ed era tornata a essere un team indipendente, aprendo un nuovo capitolo con la Ducati. Ed è stato proprio un volto nuovo a cogliere la sua occasione nel GP del Qatar, che da molti anni è diventato il tradizionale appuntamento di apertura del campionato.

Enea Bastianini abbraccia Nadia Padovani sul podio del GP del Qatar 2022 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il successo di Enea Bastianini nella notte del Qatar sarà ricordato come uno dei grandi momenti della MotoGP, sia per lui, che ha aperto il suo conto e si è affermato come uno dei migliori piloti della categoria, sia per la sua squadra, la cui emozione è stata personificata da Nadia Padovani, il nuovo boss, che è stata portata in trionfo sul podio dal pilota italiano.

Quinto all'inizio della gara, Bastianini ha gradualmente risalito la china, fino a superare Brad Binder e Pol Espargaro negli ultimi giri. Una vittoria che ha portato lacrime e risate e che ha inaugurato una nuova era per Gresini.

Se la vittoria di Enea Bastianini nel 2022 rimarrà un momento unico, quella di Fabio Di Giannantonio nel 2023 non è stata meno incredibile. I lavori sul circuito hanno spostato il Gran Premio in autunno, rendendolo il penultimo appuntamento del campionato. Di Giannantonio si trovò in una posizione difficile, sapendo di essere stato sostituito da Marquez per la stagione 2024 e non essendo riuscito ad assicurarsi il posto vacante alla Repsol Honda per rimanere in MotoGP.

I suoi due anni nella categoria sono stati difficili, il successo ha tardato ad arrivare, eppure è stato proprio in questo contesto che ha ottenuto la sua prima vittoria. Di Giannantonio sapeva di essere in forma da qualche settimana, ma nel bel mezzo del duello Bagnaia-Martin per il titolo, il pilota romano ha sfidato i pronostici per conquistare una vittoria autorevole che gli ha salvato il posto in griglia all'ultimo minuto.

Tutti i vincitori del GP del Qatar di MotoGP

In vent'anni di Gran Premi di MotoGP in Qatar, tenendo conto che non si è corso nel 2020 e che ne sono stati disputati due nel 2021, sono Valentino Rossi e Casey Stoner ad aver vinto più spesso su questo tracciato, quattro volte ciascuno. Jorge Lorenzo ha vinto tre volte, Maverick Vinales e Andrea Dovizioso due volte. Per quanto riguarda i costruttori, la Yamaha è ancora in vantaggio con dieci vittorie, contro le sette della Ducati e le tre della Honda, ma il recente slancio è decisamente a favore della Ducati... e di Gresini.

Anno Pilota Team 2023 F. Di Giannantonio Gresini Racing 2022 E. Bastianini Gresini Racing 2021* F. Quartararo Yamaha Factory 2021 M. Viñales Yamaha Factory 2019 A. Dovizioso Ducati Team 2018 A. Dovizioso Ducati Team 2017 M. Viñales Yamaha Factory 2016 J. Lorenzo Yamaha Factory 2015 V. Rossi Yamaha Factory 2014 M. Márquez Repsol Honda 2013 J. Lorenzo Yamaha Factory 2012 J. Lorenzo Yamaha Factory 2011 C. Stoner Repsol Honda 2010 V. Rossi Yamaha Factory 2009 C. Stoner Ducati Team 2008 C. Stoner Ducati Team 2007 C. Stoner Ducati Team 2006 V. Rossi Yamaha Factory 2005 V. Rossi Yamaha Factory 2004 S. Gibernau Gresini Racing

* Gran Premio di Doha