MotoGP | Gresini conferma: Carchedi capotecnico di Marc Marquez

Giovedì, prima del Gran Premio d'Indonesia, la squadra satellite Ducati ha annunciato di aver ingaggiato l'otto volte campione del mondo Marquez per il 2024, ponendo fine a settimane di speculazioni. La strada per questa mossa era stata spianata la scorsa settimana, quando Honda aveva rivelato di aver accettato di separarsi reciprocamente da Marquez con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, dopo una stagione 2023 complicata per entrambe le parti.

Firmando un accordo di un anno per correre con Gresini, Marquez dovrà lasciare la maggior parte del suo staff - compreso il capo tecnico di lunga data Santi Hernandez - alla Honda, anche se giovedì ha confermato che potrà portare un meccanico a Gresini. Venerdì, sul circuito di Mandalika, il boss del team Gresini Michele Masini ha confermato che Marquez lavorerà con Carchedi il prossimo anno.

Carchedi ha lavorato in precedenza con Joan Mir in Suzuki, compreso il suo anno del titolo nel 2020, ed è stato il capo tecnico di Fabio Di Giannantonio in questa stagione. "Sì, confermo che Frankie Carchedi sarà il suo capo equipaggio la prossima stagione", ha detto Masini. "Stiamo ancora parlando dei meccanici. Sicuramente potenzieremo la squadra con una figura in più".

Marc Marquez, Repsol Honda Team, reagisce all'immagine della capra postata sui social media da Gresini racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Autosport/Motorsport.com ha riportato la scorsa settimana che Honda ha dato a Marquez il via libera per provare la Ducati nei test di Valencia dopo l'ultimo Gran Premio di novembre. Masini ha dichiarato che Gresini sta ancora parlando per definire tutti i dettagli con Honda, ma spera che tutto vada per il verso giusto per far salire Marquez sulla moto nel test di Valencia dopo la gara.

Marquez ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo l'annuncio del suo passaggio a Gresini giovedì in Indonesia. Ha definito quella di lasciare la Honda "la decisione più difficile della mia vita", decidendo di fare il cambio solo martedì scorso, dopo aver riflettuto a lungo sul da farsi. Ha anche osservato che rimanere con la Honda sarebbe stata "la soluzione più facile", ma aveva bisogno di una nuova sfida per cercare di tornare a divertirsi in moto dopo alcuni anni difficili. Tuttavia, Marc non ha escluso la possibilità di tornare alla Honda in futuro, affermando di sperare di "incrociare nuovamente le nostre strade".