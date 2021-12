MotoGP | Graziano Rossi dimesso dall'ospedale

La famiglia Rossi può tirare un sospiro di sollievo. Graziano, papà di Valentino, è stato dimesso poco fa dall'ospedale di Fano dov'era stato ricoverato nei giorni scorsi nel reparto di neurologia. Per il padre del Dottore si è trattato di un grande spavento iniziale, conclusosi per fortuna nel migliore dei modi.

Va detto, per dovere di cronaca, che Graziano Rossi è arrivato a Fano dall'ospedale di Pesaro in codice verde tramite il trasporto in ambulanza avvenuto il 18 dicembre. Le sue condizioni non sono mai state critiche o gravi, ma giustamente i medici hanno preferito indagare a fondo sulla condizione dell'ex pilota del motomondiale.

Graziano è stato il primo mentore di Valentino Rossi: proprio lui è stato pilota della 250 dove, tra il 1977 ed il 1982, ha conquistato un terzo posto nella classifica iridata al termine del '79, arricchendo il proprio palmarés di tre successi assoluti.

Per Graziano Rossi si aprono le porte di un Natale sereno e tranquillo dopo l'iniziale spavento. Ora potrà iniziare a prepararsi a diventare nonno in tutta tranquillità.