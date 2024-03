MotoGP | Grassilli: "Rinnovare Bagnaia non è stato facile come si pensa"

Dopo oltre due decenni nel reparto marketing dell'azienda italiana, Grassilli è stato promosso lo scorso inverno per sostituire Paolo Ciabatti, uno dei membri più riconoscibili della Casa di Borgo Panigale. Da allora, l'attività di Grassilli non si è fermata. Il suo primo evento pubblico ha avuto luogo all'inizio dell'anno, in occasione della presentazione della squadra a Madonna Di Campiglio. Poi sono arrivati i test pre-stagionali, prima a Sepang e poi in Qatar. Nel frattempo, la prima grande operazione è stata il rinnovo di Bagnaia, un processo che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è stato facile da portare a termine.

Sembra che non ci sia modo migliore di arrivare alla prima gara nella tua nuova posizione che chiudere il rinnovo del campione del mondo. Come hai vissuto questa operazione?

"Vengo da una carriera ventennale nel marketing, dove il mio ruolo era quello di mettere insieme il maggior numero di risorse finanziarie possibili per far funzionare i team MotoGP e SBK, attraverso il rapporto che avevo con gli sponsor. È la prima volta che negozio un contratto in cui sono io a mettere mano al portafoglio, a tirare fuori i soldi. Pensavo fosse facile, e in realtà è stato molto più difficile di quanto immaginassi. Ma grazie a tutte le parti, siamo riusciti a trovare un accordo. Tutti davano per scontato il rinnovo di Pecco, ma non è stato così facile come si potrebbe pensare".

Alla presentazione della squadra, Gigi Dall'Igna aveva detto di voler rinnovare Bagnaia prima dell'inizio del Campionato del Mondo. Avevi qualche dubbio sul fatto che la firma sarebbe arrivata in tempo?

"C'è stato un momento in cui ho avuto dei dubbi sulla possibilità di chiudere l'affare prima del Qatar, perché forse mi mancava l'esperienza per capire tutto il contesto. Il mio primo rinnovo, con un pilota così importante, non è stato facile".

Dopo mezza vita in Ducati, cosa significa diventare direttore sportivo?

"Sono sempre stato appassionato di moto, e in particolare di Ducati, dato che ho sempre vissuto molto vicino alla fabbrica. Quando studiavo all'università, il mio desiderio era sempre quello di lavorare per questo marchio, di cui ero innamorato. E in quel periodo mi sono accorto che in Ducati c'era una persona che non era laureata in ingegneria, ma in economia. Era Livio Suppo, che divenne il mio punto di riferimento. Il mio primo incontro per entrare in Ducati fu con lui. E lui mi assunse. A quel tempo, per me era impensabile pensare che un giorno avrei preso il posto di Livio. Poi è arrivato Alessandro Cicognani, e quindi Paolo Ciabatti, che è stato un riferimento molto importante. È stato lui a permettermi di arrivare qui. Con il passare del tempo, mi sono detto che se ci sono riusciti loro, perché non dovrei riuscirci anch'io. E ho iniziato a lavorare, negli ultimi anni, per prepararmi a questo momento. Questo è l'obiettivo più importante della mia carriera".



Quale aspetto di questa nuova posizione senti di non aver ancora padroneggiato?

"Il mio timore è di non essere ancora sufficientemente preparato a gestire questa posizione. Sono qui solo da pochi mesi e non ho ancora ben chiari tutti gli strumenti necessari per raggiungere determinati obiettivi. Nel marketing mi veniva molto più naturale giocare e divertirmi. In questo nuovo capitolo mi mancano ancora gli strumenti. Ho paura di sbagliare. Non sono mai stata una persona da paddock, e per questo ho paura di sbagliare anche nelle relazioni. Venivo a dieci gare all'anno. Conosco molto bene la fabbrica, ma non il paddock".

Questo è un anno importante per la Ducati. Oltre ad aver rinnovato Pecco, la GP24 sembra essere un chiaro passo avanti. Devi gestire anche la formazione dei piloti, come pensi di poterla definire per i prossimi anni?

"La scelta dei piloti è consensuale, non individuale. C'è Claudio Domenicali ed anche Gigi Dall'Igna. Io contribuisco, ma al momento il mio apporto è abbastanza marginale rispetto al suo. Il mio obiettivo personale era quello di rinnovare Pecco prima della prima gara, e ci siamo riusciti. E non solo per i suoi risultati, ma anche perché coniuga tutti i valori del nostro marchio ed è molto amato da tutto l'universo Ducati. Ora abbiamo deciso di rallentare e vedere come si sviluppano le cose in pista. Abbiamo una moto competitiva, la più desiderabile in griglia, e per questo non abbiamo fretta di decidere chi sarà il secondo pilota ufficiale. La scelta sarà importante, va ponderata e richiede tempo. Abbiamo molti piloti tra cui scegliere".

Venendo dal mondo del marketing, come interpreti la possibilità che due marchi così potenti come Ducati e Marc Marquez vadano a braccetto?

"Marc piace molto al marchio. È un pilota che ha vinto molto e che ha un grande carisma. A me, che non lo conosco da molto tempo, sembra una persona onesta, sincera, una bella persona. Marquez è un pilota importante da tenere in considerazione".

Come vedi il tuo ruolo nella gestione sportiva dei risultati, considerando il potenziale della maggior parte dei piloti in sella alla Ducati?

"Gigi sottolinea sempre che la cosa più importante è il rispetto reciproco e che poi vince il pilota migliore. Sono d'accordo con lui. Una volta che si dimostrano rispettosi dal punto di vista sportivo, che vinca il migliore".

Quali sono le alternative per Jorge Martin?

"Jorge ha un potenziale mostruoso e al momento ha un contratto con la Ducati. Alla fine dell'anno la maggior parte degli accordi scade, ma visto il suo talento è ovvio che ha molte alternative. Può andare dove vuole, ma ha sempre detto che il suo obiettivo è la squadra ufficiale".

Volevo dire che non c'è alcuna possibilità che rimanga in Pramac per un altro anno...

"La gestione di Pramac, che è il nostro primo team satellite, e anche degli altri team indipendenti, cambierà un po'. La situazione economica globale ci costringe a fare molta attenzione alle spese, sia per il team ufficiale sia per Pramac, che è quello che riceve il maggior supporto dalla casa. Ora stiamo cercando di tornare a cifre più sostenibili".

E in tutto questo scenario, dove si colloca Enea Bastianini?

"La scommessa che abbiamo fatto con Enea all'epoca era molto forte, perché i suoi risultati lo rendevano degno di un posto nella squadra ufficiale per l'anno scorso. Purtroppo gli infortuni non gli hanno permesso di mostrare il suo potenziale e il suo talento, ma quest'anno è partito molto meglio. È il momento di aspettare, non abbiamo fretta. La cosa più importante è che si diverta di nuovo. Sa che ha il nostro pieno appoggio, poi vedremo cosa succederà".

Il contratto con VR46 scade alla fine dell'anno. Yamaha è molto interessata a fornirgli le moto, ma loro preferirebbero rimanere con Ducati, a patto che migliorino il loro status. Come procedono le trattative con VR46?

"Pramac ha l'esclusiva come struttura satellite che riceve il supporto della fabbrica. Stiamo parlando con VR46 per estendere il nostro rapporto, ma non è facile perché, come ho detto prima, l'accordo deve essere inserito in questo nuovo quadro economico. Ci incontriamo con loro ogni settimana, ma non abbiamo ancora trovato una soluzione. Sappiamo che stanno parlando con altri costruttori, come è normale che sia, ma noi non abbiamo molta fretta".

In questo universo, che ruolo ha Fermin Aldeguer?

"Lo stiamo seguendo da vicino da qualche tempo e stiamo parlando con lui. Siamo molto vicini a raggiungere un accordo. Questo è ciò che posso dire al momento".