MotoGP | GPS: ecco perché dal 2027 sarà accessibile a tutti i team

Il Gran Premio di Francia è uno degli appuntamenti più attesi da piloti e appassionati per via del calore del pubblico che accorre numeroso sull’iconico tracciato di Le Mans. Ma a tenere banco nel fine settimana transalpino è il regolamento tecnico che entrerà in vigore nel 2027. Le novità erano state annunciate nel corso di questa settimana e, in occasione del GP, sono state chieste opinioni ai piloti, che sembrano aver accolto con entusiasmo le novità che si presenteranno fra due anni e mezzo.

C’erano però ancora alcuni aspetti da chiarire e le risposte non si sono fatte attendere. È stata infatti indetta una conferenza a Le Mans a cui hanno presenziato Jorge Viegas (Presidente FIM), Carmelo Ezpeleta (CEO Dorna), Carlos Ezpeleta (Chief Sporting Officer MotoGP) e Hervé Poncharal (Presidente IRTA e Team Principal GasGas). Uno dei dubbi più importanti riguardava il sistema di GPS, che dal 2027 sarà accessibile a tutti i team.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“I dati GPS di tutti i piloti saranno resi disponibili a tutti i team alla fine di ogni sessione”, recita il nuovo regolamento. A chiarire questo punto ci ha pensato Carlos Ezpeleta, ampliando il concetto espresso in maniera molto più stringata sul regolamento: “Stiamo lavorando da diversi anni con i nuovi trasponder in MotoGP, che hanno i dati GPS utili per la Direzione Gara. Come parte di questa evoluzione, vogliamo integrarlo anche per i costruttori. Tutti i team riceveranno dagli organizzatori tutti i dati di tutti i piloti al termine di ogni sessione. Questo ci aiuterà ad avere dei migliori dati GPS. Abbiamo parlato di questo con i costruttori per il 2027”.

Secondo Ezpeleta, l’apertura del GPS sarà molto utile alla Direzione Gara in caso di investigazioni, ma anche per rendere gli appassionati sempre più vicini all’azione, consentendo loro di guardare traiettorie, linee e differenze tra piloti e moto: “Ci aiuterà per tanti aspetti, in particolare per la sicurezza. In caso di cadute, aiuterà nelle investigazioni per capire le linee sia delle moto che dei piloti. Quindi crediamo che sia una grande implementazione per la Direzione Gara affinché possa progredire ancora”.

Carlos Ezpeleta, Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports, Dan Rossomondo Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Infine, darà molto insights ai fan per far vedere loro come i piloti affrontano in maniera diversa le chicane, per esempio, o anche differenze tra una moto e l’altra o tra un pilota e l’altro. Anche i team potranno vedere come si muovono in maniera diversa le moto. Io credo che sia un grande progetto e darà molto valore”, conclude il Chief Sporting Officer della MotoGP, che ha cercato di fare luce su un aspetto regolamentare che rimaneva ancora abbastanza oscuro.