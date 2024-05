MotoGP | Le Mans: pole record con il botto per Martin. Marquez fuori in Q1

1'29"919 è il nuovo record della pista e, soprattutto, è il tempo che è valso la pole del Gran Premio di Francia a Jorge Martin. Il pilota del team Pramac Ducati ha mostrato ancora una volta i muscoli sul giro secco facendo una magia eccezionale grazie a un terzo settore inarrivabile per tutti.

Il tempo dello spagnolo ottenuto in Q2 è eccellente in tutti i settori, ma è nel terzo dove ha creato la reale differenza rispetto a tutti gli altri. L'ennesima prestazione che dimostra quanto Jorge sia in confidenza con la sua Ducati Desmosedici GP24 nonostante una caduta a 4 minuti dal termine delle qualifiche alla curva 4 dopo aver perso l'anteriore nel tentativo di abbassare ulteriormente il record che già gli apparteneva.

Se Martin sorride, anche Francesco Bagnaia ha fatto vedere di avere le carte in regola per giocarsi qualcosa di importante nel weekend. Il 2 volte iridato, pilota ufficiale della Ducati, ha firmato il secondo tempo nelle qualifiche, ma anche lui è stato autore di una caduta che gli ha impedito di fare l'ultimo tentativo per strappare la pole a Martin, in quel momento già caduto.

Arrivato nel cambio di direzione tra curva 9 e curva 10, Bagnaia era intento a fare il suo giro veloce ma ha perso l'anteriore della sua Ducati ufficiale, finendo a terra. E' certo, però, che i due si daranno battaglia nella Sprint di questo pomeriggio, ma dovranno fare i conti con la prima moto non realizzata a Borgo Panigale. Stiamo parlando dell'Aprilia RS-GP di Maverick Vinales.

Il pilota spagnolo, autore di un avvio di stagione degno di nota, è il primo e unico pilota non Ducati tra i primi 5 in classifica, con un'Aprilia molto competitiva sul giro secco che è l'ennesima conferma di quanto di buono stiano facendo a Noale. Vinales, per altro, non è parso così in forma sul giro secco come invece lo è sul passo. Per cui le Ducati potrebbero avere un rivale importante almeno per la Sprint.

La Top 5 è completata da altre due Rosse... non di colore rosso. Sono quelle del team Pertamina VR46 di Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. I due italiani sono stati autori di una Q2 molto differente. Il romano è stato in grado di occupare le prime posizioni per quasi tutta la sessione, mentre Bezzecchi è stato bravo a sfruttare l'ultimo tentativo, a bandiera a scacchi ormai esposta.

Aprilia trova conferma del buon feeling con Le Mans grazie al sesto posto di Aleix Espargaro, sebbene il nativo di Granollers sia finito a terra a pochi minuti dal termine della sessione. La miglior KTM è di Pedro Acosta con il settimo tempo davanti alla prima Yamaha, quella di Fabio Quartararo, e alla seconda Ducati Pramac di Franco Morbidelli.

Molto sfortunato Enea Bastianini. Il romagnolo del team ufficiale Ducati è stato prima costretto ad abortire il suo penultimo giro con gomma nuova per la bandiera gialla innescata dalla caduta del compagno di squadra Bagnaia, poi si è verificato un problema tecnico sulla Rossa numero 23 proprio mentre Enea era intento a preparare l'ultimo giro veloce. Così sarà costretto a partire decimo davanti alla KTM di Jack Miller (finito a terra in curva 8 alla fine del turno) e all'Aprilia di Miguel Oliveira.

Forte delusione invece per Marc Marquez, eliminato in modo clamoroso in Q1 per una serie di situazioni di cui è stato protagonista. La prima è dovuta a un bloccaggio di anteriore che lo ha costretto a uno dei suoi salvataggi miracolosi. Missione compiuta, ma giro da buttare. In quello successivo, l'ultimo a sua disposizione per cercare di mettere al sicuro la qualificazione, ha trovato bandiera gialla causata dalla caduta di Yohan Zarco. Miguel Oliveira, che in quel momento era proprio dietro al francese, non ha preso bandiera gialla ed è riuscito a scalzare Marc dai due posti necessari per salire in Q2.

Qualifiche difficili per il team Gresini, che oltre a Marc Marquez, ha visto anche Alex Marquez eliminato già in Q1, fermo addirittura al 17esimo posto. Tra Marc e Alex ci sono Raul Fernandez con la seconda Aprilia di Trackhouse Racing, Johan Zarco con la prima Honda, quella privata del team LCR, e la seconda Yamaha ufficiale di Alex Rins.

Disastrosa qualifica anche per le Honda ufficiali di Joan Mir, 18esimo, e Luca Marini, 21esimo. Takaaki Nakagami è 19esimo con la seconda Honda RC213V del team LCR davanti alla KTM di Augusto Fernandez (Tech3). Mestamente ultimo Brad Binder, che andrà incontro a un fine settimana di gara a dir poco in salita.