MotoGP | Gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Valencia

Ci siamo: la MotoGP è arrivata all'atto conclusivo della stagione 2022 e, per la prima volta dal 2017, la corona di campione del mondo torna in palio a Valencia. A contendersela saranno il leader Pecco Bagnaia ed il campione in carica Fabio Quartararo, che arrivano al GP della Comunità Valenciana separati tra loro da 23 punti.

Questo vuol dire che il pilota della Yamaha è costretto a vincere se vuole sperare nel bis iridato, ma anche che al ducatista in quel caso basterà portare a casa due punti, quindi un 14° posto, per respingere il tentativo di rimonta del francese, essendo in vantaggio nel computo delle vittorie per 7-3.

L'occasione quindi è ghiotta per Bagnaia, che potrebbe in un colpo solo riportare a Borgo Panigale un titolo che manca da quello del 2007 con Casey Stoner, ma diventare anche il primo italiano a vincere la classe regina dopo Valentino Rossi. E soprattutto il primo a farlo su una moto italiana a 50 anni esatti da Giacomo Agostini con la MV. Insomma, andrebbe ad affiancare il suo nome a quello di vere e proprie leggende del motociclismo.

In palio a Cheste non ci sarà però solamente il titolo, ma anche il gradino più basso del podio nel Mondiale. In questo caso però si tratta di una battaglia decisamente più aperta, visto che Aleix Espargaro ora ha un margina di appena una lunghezza nei confronti di Enea Bastianini. Il trend sembra però favorire il portacolori del Gresini Racing, che ha raccolto decisamente di più nella seconda metà di campionato.

In tutto questo, ci sarà ovviamente anche chi proverà a chiudere in bellezza la stagione. E questi sarebbero tutti alleati da Bagnaia...

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2022: gli orari del Gran Premio della Comunità Valenciana (ora italiana)

Per il weekend di Valencia il format sarà quello tradizionale dei round europei del Motomondiale, con la MotoGP a cavallo delle due classi addestrative nelle giornate di venerdì e sabato e poi in gara alle 14 domenica.

Venerdì 4 novembre



FP1 Moto3: 9:00-9:40

FP1 MotoGP: 9:55-10:40

FP1 Moto2: 10:55-11:35

FP2 Moto3: 13:15-13:55

FP2 MotoGP: 14:10-14:55

FP2 Moto2: 15:10-15:50

Sabato 5 novembre



FP3 Moto3: 9:00-9:40

FP3 MotoGP: 9:55-10:40

FP3 Moto2: 10:55-11:35

Qualifiche Moto3: 12:35-13:15

FP4 MotoGP: 13:30-14:00

Qualifiche MotoGP: 14:10-14:50

Qualifiche Moto2: 15:10-15:50

Domenica 6 novembre



Warm-Up Moto3: 9:00-9:10

Warm-Up Moto2: 9:20-9:30

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:00

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:20

Gara MotoGP: 14:00

MotoGP 2022: come posso vedere il GP della Comunità Valenciana



Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): sintesi delle qualifiche e differita delle gare di tutte le classi.

Sabato 5 novembre: sintesi delle qualifiche di Moto3, Moto2 e MotoGP alle 16:15.

Domenica 6 novembre: gara Moto3 alle 14:00; gara Moto2 alle 15:15; gara MotoGP alle 17:00.

MotoGP 2022: i LIVE di Motorsport.com del GP della Comunità Valenciana



Sabato 5 novembre



FP4 e Qualifiche MotoGP: dalle ore 13:00

Domenica 6 novembre



Gara MotoGP: dalle ore 13:30

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2022: scopriamo il circuito di Valencia

Il circuito di Cheste, situato a 25 chilometri da Valencia, è stato inaugurato nel 1999 e da allora fa parte del calendario del MotoGP ininterrottamente.

Quella del 2022 sarà la 24° edizione del Gran Premio della Comunità Valenciana e, come di consueto fin dalla sua istituzione, è l'evento scelto per chiudere la stagione.

Lunghezza della pista

4,0 km Larghezza della pista

12 m Curve 14 (5 a destra, 9 a sinistra) Rettilineo più lungo

876 m Velocità massima

337.0 km/h MotoGP 2022: i record della pista di Valencia Pilota Anno Record Tempo Jorge Lorenzo 2016 Record assoluto e best pole 1:29.401 Pecco Bagnaia 2021 Giro più veloce 1:31.042 Johann Zarco 2021 Velocità massima 337.0 km/h Come in molti altri circuiti classici degli ultimi vent'anni, Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa sono in cima alla classifica del maggior numero di vittorie a Valencia, con quattro successi ciascuno. Segue Marc Marquez, a quota due. La classifica delle pole position, invece, incorona Casey Stoner con quattro, seguito da Valentino Rossi con tre e Jorge Lorenzo con due.