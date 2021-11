MotoGP | Gli orari TV di Sky, DAZN e TV8 del GP di Valencia

La MotoGP 2021 si avvicina al capolinea insieme alla carriera di Valentino Rossi. Questo fine settimana, a Valencia, andrà in scena l'ultimo atto del viaggio di 26 anni del "Dottore", che sembra destinato nuovamente a rubare la scena come a Misano, visto che ormai la stagione ha scritto i suoi verdetti.

Se in Romagna Fabio Quartararo si è preso per la prima volta la corona di campione del mondo, a Portimao è stata la Ducati a fare festa: grazie al terzo successo stagionale di Pecco Bagnaia, il sesto per la Rossa, la Casa di Borgo Panigale si è infatti portata a casa il secondo titolo Costruttori consecutivo. Ma non è tutto, perché si è anche messa in una situazione di grande vantaggio nella classifica team, con 28 punti di margine sul Factory Team Yamaha.

Già assegnati anche i titoli Indipendenti, andati rispettivamente al Pramac Racing ed al suo alfiere Johann Zarco. Resta invece apertissima la lotta per il Rookie of the Year, con Jorge Martin che si è leggermente avvicinato in Algarve, ma con Enea Bastianini che ha conservato un margine di 3 punti.

Dopo tutti i dubbi e le illazioni circolate nel weekend di Portimao, bisognerà scoprire se Marc Marquez sarà della partita: l'otto volte campione del mondo ha saltato la trasferta in Portogallo a causa di una lieve commozione cerebrale, rimediata mentre si allenava in sella ad una moto da enduro.

Per quanto riguarda le classi minori, resta da assegnare il titolo della Moto2, con il figlio d'arte Remy Gardner che parte però in grande vantaggio, forte del successo di Portimao e dei 23 punti di margine sul compagno di squadra Raul Fernandez. Nella Moto3 invece il titolo è già stato assegnato a Pedro Acosta, ma non senza polemiche per l'epilogo, con Dennis Foggia che a Portimao è stato steso all'ultimo giro da Darryn Binder.

Gli orari del Gran Premio della Comunità Valenciana

Con il ritorno al fuso orario dell'Europa centrale, si torna anche al format standard, con la MotoGP che quindi chiuderà il programma nella giornata di domenica, correndo alle 14 dopo la Moto2.

Venerdì 12 novembre

FP1 Moto3: 9:00-9:40

FP1 MotoGP: 9:55-10:40

FP1 Moto2: 10:55-11:35

FP2 Moto3: 13:15-13:55

FP2 MotoGP: 14:10-14:55

FP2 Moto2: 15:10-15:50

Sabato 13 novembre

FP3 Moto3: 9:00-9:40

FP3 MotoGP: 9:55-10:40

FP3 Moto2: 10:55-11:35

Qualifiche Moto3: 12:35-13:15

FP4 MotoGP: 13:30-14:00

Qualifiche MotoGP: 14:10-14:50

Qualifiche Moto2: 15:10-15:50

Domenica 14 novembre

Warm-Up Moto3: 9:00-9:20

Warm-Up Moto2: 9:30-9:50

Warm-Up MotoGP: 10:00-10:20

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:20

Gara MotoGP: 14:00

Come posso vedere il Gran Premio della Comunità Valenciana in TV

Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky): Diretta

App DAZN: Diretta

TV8 e TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): Diretta

Come seguire qualifiche e gara con i LIVE di Motorsport.com

Sabato 13 novembre

FP4 e Qualifiche MotoGP: dalle 13

Domenica 14 novembre

Gara MotoGP: dalle 13:30