MotoGP | Gli effetti immediati della firma di Marc Marquez per la Ducati

Per quanto all'interno del paddock della MotoGP ci fosse chi pensava che lo spagnolo avesse perso influenza in seguito al suo calvario degli ultimi quattro anni, la mossa che lo vedrà vestire di Rosso per le prossime due stagioni conferma che Marc Marquez rimane la pietra angolare del campionato.

Marquez è il prodotto perfetto se consideriamo che mescola gli ingredienti che ogni marchio cerca per proiettarsi nel mondo. Nel suo nuovo palcoscenico in sella ad una Ducati che non è nemmeno l'ultima nata, ha dimostrato che in pista è sempre lo stesso, un animale competitivo con un'enorme talento. Inoltre, quando scende dalla moto, nessuno vende il Campionato del Mondo come il catalano. La Ducati non poteva lasciarsi sfuggire un'occasione del genere e ha puntato su di lui, anche se ciò significava mettere da parte la sua attenta politica di formazione dei giovani talenti.

Il modo in cui è stata eseguita l'offensiva non è stato dei migliori, se consideriamo quello in cui è stato trattato Jorge Martin. Tuttavia, la Ducati ha ceduto ad una figura vicina a Machiavelli, secondo cui il fine giustifica i mezzi. Infine, la Casa di Borgo Panigale ha già legato il pluricampione dopo aver firmato un contratto che ha una serie di implicazioni che danno un'idea della potenza del #93. Anche se entrerà a far parte del box ufficiale solo l'anno prossimo, il suo inserimento nel 2025 è talmente importante che avrà sicuramente effetti immediati che potrebbero addirittura definire l'anno in corso.

In soli quattro giorni, Marquez è riuscito a piegare la volontà dei dirigenti della Ducati, che nella loro testa avevano immaginato una strategia che avrebbe permesso loro di tenere sia lui che Martin. Invece, l'unico piano che ha funzionato alla perfezione è stato quello del ragazzo di Cervera, che ha costretto i responsabili della squadra che ha vinto le ultime due corone a rompere la parola data allo spagnolo, dopo la sfida che Marquez ha lanciato giovedì, quando ha rifiutato pubblicamente di entrare a far parte della seconda squadra del marchio: "Pramac non è un'opzione per me. Sono molto tranquillo sul mio futuro, perché ho tre opzioni con cui mi sentirei a mio agio".

La schiettezza dello spagnolo ha gettato nel panico i capi della Ducati, che hanno temuto un suo possibile ingresso della concorrenza, soprattutto di Aprilia. Dal momento in cui Claudio Domenicali è arrivato al Mugello sabato, la priorità della Rossa è cambiata radicalmente: contava solo la firma di Marquez, annunciata mercoledì mattina.

Marc Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La firma va ben oltre quello che sembra. Nei quattro giorni trascorsi da quando Marquez ha detto "no" a Pramac fino a quando il direttore sportivo della Ducati Mauro Grassilli è stato costretto a dire a Martin che la Ducati non poteva mantenere ciò che gli aveva promesso - domenica pomeriggio - l'ex uomo della Honda ha ottenuto molto di più che assicurarsi il miglior prototipo sulla griglia per i prossimi due anni.

Mentre si preparava l'accordo, Pecco Bagnaia, l'uomo di punta del Reparto Corse, ha semplicemente chiesto che l'uomo scelto per occupare il lato opposto del suo garage rispettasse "l'armonia" stabilita nella squadra. Considerando il casino che Marquez ha fatto per ottenere la sua strada, è molto probabile che il due volte campione del mondo intuisca che non sarà così.

“Quando l'abbiamo detto a Pecco ha avuto una reazione da campione. Per lui è una grande motivazione, per continuare a crescere come pilota", ha dichiarato la Ducati a Motorsport.com.

Difficile anche credere che Valentino Rossi faccia i salti di gioia. Per due motivi: con Marquez alla Honda, l'eredità del "Dottore" nel campionato era assicurata, mentre Bagnaia dettava il ritmo in pista e la squadra che porta il suo nome, la VR46, stringeva sempre più i legami con la Ducati. In effetti, è logico che il gruppo guidato da Uccio Salucci erediti lo status di Pramac, qualora quest'ultimo decidesse di passare alla Yamaha. Per non parlare del prurito che il pilota di Tavullia deve aver provato quando ha considerato la possibilità che il suo nemico aggiungesse altri due titoli e lo superasse nei numeri.

Ma c'è di più. Il pilota del Gresini Racing ha spinto Martin a firmare per Aprilia con il suo arrivo nell'universo Ducati. A questo punto, non sorprende concludere che Domenicali non sarebbe contento se il pilota numero 89 portasse il numero 1 al marchio di Noale. Ancor di più se si scoprisse che è il pilota scartato a diventare campione.

Allo stesso modo, Marquez non solo ha eliminato dall'equazione un avversario molto duro nella sua lotta per questo Campionato del Mondo e non solo, dato che Martín è ancora in testa alla classifica. Inoltre, si è assicurato che, da qui alla fine della stagione, la Ducati non risparmierà risorse per aiutarlo a vincere il nono titolo, giustificando così la decisione di scegliere lui e non Martin.