MotoGP, Germania, Libere 3: Quartararo precede le Ducati

La terza sessione di prove libere del Gran Premio di Germania è stata una vera e propria battaglia per guadagnarsi uno slot per la qualificazione diretta alla Q2 e per rendersene conto basta vedere che Joan Mir con 359 millesimi di ritardo si è ritrovato 11esimo, e quindi costretto a passare dalla Q1 con la sua Suzuki, ma anche che nello spazio di meno di un secondo ci sono ben 19 piloti.

Il più veloce è stato Fabio Quartararo, capace di scendere fino a 1'20"348 con la sua Yamaha. La cosa curiosa però è che la sua è l'unica M1 che si è qualificata direttamente per la Q2: Franco Morbidelli non è andato oltre il 12esimo tempo, rimanendo fuori per 47 millesimi, mentre Maverick Vinales ha pagato una scivolata alla curva 1 nel finale ed è nella scia dell'italiano.

Peccato anche per Valentino Rossi, perché è un altro di quelli che pagano il livello serratisimo di questa FP3: con un ritardo di appena 613 millesimi, il "Dottore" si ritrova infatti 16esimo con la sua Yamaha Petronas.

Questo turno ha evidenziato un passo avanti molto importante da parte delle Ducati, perché la Casa di Borgo Panigale è riuscita a portare tutte e quattro le Desmosedici GP ufficiali nella Q2. Jack Miller, che è velocissimo nei primi due settori, ma perde molto nel T3, è il diretto inseguitore di Quartararo, staccato di soli 56 millesimi.

In terza posizione c'è Johann Zarco, più lento di 29 millesimi rispetto al compagno di marchio. Per la prima volta dopo il ritorno dall'infortunio si rivede nelle posizioni che contano anche Jorge Martin, accreditato del sesto tempo con la seconda moto del Pramac Racing, ma è importante il grande passo avanti mostrato da Pecco Bagnaia, risalito ottavo a 216 millesimi dalla vetta dopo aver chiuso ultimo nella FP2 di ieri.

Buona anche la conferma di Miguel Oliveira, che in realtà è tra quelli che stamattina si sono migliorati meno rispetto a ieri, anche se la base di partenza del pilota della KTM era ottima, visto che era stato il più veloce. Il portoghese è quarto, staccato di 103 millesimi. Il suo 1'20"451 è stato "copiato" al millesimo da Aleix Espargaro, che ancora una volta ha portato l'Aprilia direttamente in Q2 con la sua quinta posizione.

Gli ultimi tre slot a disposizione per il segmento decisivo della qualifica se li sono presi le Honda: la migliore delle RC213V è stata quella del giapponese Takaaki Nakagami, settimo a 212 millesimi, mentre i due fratelli Marquez sono in nona e decima posizione, anche se Marc, protagonista anche di un drittone alla curva 10, si è visto cancellare il suo giro migliore per essere andato oltre i limiti della pista.

Out invece Pol Espargaro, precipitato al 19esimo posto nel finale a causa di una scivolata alla curva 8. Lo spagnolo comunque sarà in ottima compagnia in Q1, perché oltre ai già citati Mir, Morbidelli, Vinales e Rossi ci sarà anche l'altra Suzuki di Alex Rins, che al rientro dall'infortunio al radio destro non è andato oltre al 14esimo tempo, accusando anche un problema tecnico sulla sua GSX-RR.

Il passo avanti fatto con il nuovo telaio KTM, che gli ha permesso di essere più veloce di Brad Binder, non è comunque bastato a Danilo Petrucci per fare meglio del 15esimo tempo. Esclusi anche Luca Marini (17esimo), Lorenzo Savadori (20esimo) ed Enea Bastianini (21esimo). Quest'ultimo è stato anche protagonista di una scivolata alla curva 1, stesso punto in cui è finito ruote all'aria anche Iker Lecuona.