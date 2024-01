MotoGP | GasGas: Acosta e Fernandez avranno il telaio in carbonio

Una delle grandi novità tecniche della stagione 2023 della MotoGP è stato il telaio in fibra di carbonio introdotto da KTM nella seconda metà dell'anno. L'azienda di Mattighofen ha lavorato su questo componente nella speranza di recuperare il ritardo dalla Ducati, con Dani Pedrosa che si è occupato di gran parte dello sviluppo, ed è stato proprio il pilota di Castellar del Vallès a farlo debuttare a Misano in settembre.

Il telaio è poi passato ai piloti della Red Bull KTM Factory Racing. Brad Binder e Jack Miller lo hanno avuto a disposizione negli ultimi round dell'anno e hanno avuto grandi sensazioni, soprattutto il sudafricano.

Tuttavia, i piloti della Tech3, Pol Espargaro ed Augusto Fernández, non hanno potuto contare su questo nuovo telaio, nonostante il fatto che anche loro guidassero una RC16 2023. Qualcosa cambierà nel 2024, anno in cui la squadra avrà tra le sue fila Pedro Acosta, in sostituzione del pilota di Granollers.

Nicolas Goyon, team manager della squadra francese, ha spiegato dopo la presentazione della nuova moto per questa stagione il percorso che ha avuto il telaio in fibra di carbonio all'interno della Casa austriaca, oltre al motivo per cui non hanno potuto utilizzarlo in un primo momento, e che lo avranno a partire dai test precampionato, che iniziano tra pochi giorni a Sepang.

"La situazione con il telaio in carbonio è stata un po' complicata", ha esordito Goyon in un incontro con i media, tra cui Motorsport.com. "Onestamente, non avevano intenzione di usarlo, lo avevano per i test. L'hanno usato sulla moto di Pedrosa a Misano ed era eccellente. Poi abbiamo fatto un test dopo Misano, i piloti KTM l'hanno provata ed era così buono che hanno deciso di usarlo nei Gran Premi, ma in realtà non c'era nulla di preparato in fabbrica".

"Nessuno dei piani prevedeva di utilizzare questo telaio per la fine della stagione. Quindi è stato un po' complicato e, in KTM, hanno dovuto reagire a questa situazione e premere il pulsante di produzione, il che non è così facile, soprattutto su parti così difficili. Quindi, ovviamente, l'anno scorso eravamo un po' indietro sotto questo aspetto, ma in tutti gli altri reparti, e soprattutto nell'aerodinamica, eravamo allo stesso livello del team ufficiale, con forse una gara di ritardo, che è il tempo normale per produrre i pezzi".

Chasis de fibra de carbono de KTM

"Sono stati fatti degli sforzi in fabbrica e i punti deboli di questo telaio sono stati migliorati. Vedremo in questi primi test se questi miglioramenti sono stati sufficienti o meno per permetterci di lavorare con questi telai in modo più sereno. L'anno scorso, infatti, quasi ogni volta che cadevano, dovevamo cambiare il telaio e ripararlo in fabbrica o ai box, e questo richiedeva molto tempo. Speriamo quindi che le modifiche apportate quest'inverno in fabbrica ci permettano di lavorare come con un telaio in alluminio o in acciaio", ha spiegato Goyon.

"Se la domanda è se quest'anno partiremo con il telaio in carbonio, posso dire di sì, lo testeremo ad un certo punto e sono abbastanza sicuro che avremo lo stesso pacchetto degli altri per iniziare la stagione in Qatar", ha detto.

Nicolas Goyon cercherà quindi di fare un anno importante dopo aver assunto il ruolo di manager di Tech3 nel 2023, mentre Hervé Poncharal si è concentrato sulle mansioni di senior management. Questo è stato solo uno dei cambiamenti che il team ha dovuto affrontare lo scorso anno, a cui si sono aggiunti il cambio di format della MotoGP e la partenza di Pol Espargaro.

"Abbiamo avuto molti cambiamenti nel 2023. In particolare il nuovo format, che non è stato facile da gestire, e come team manager ho dovuto anche ristrutturare la squadra. Sono cose che sono già in atto per la prossima stagione", ha concluso Goyon.