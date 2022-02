MotoGP | Gardner migliora nonostante l’infortunio: “Me la sto cavando”

Durante un allenamento dello scorso 15 gennaio, Remy Gardner è caduto facendo motocross in preparazione ai test di Sepang, infortunandosi al polso destro. Questa lesione lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico tre giorni dopo, in cui sono state inserite delle placche per contenere la piccola incrinatura.

Solo due settimane dopo l’operazione, il pilota australiano è salito in sella alla KTM RC16, con cui debutterà quest’anno in MotoGP. In questi due giorni infatti è impegnato con lo Shakedown riservato ai collaudatori e agli esordienti del 2022, in pista a Sepang. Nella sua prima giornata di lavoro, Gardner è riuscito a girare in 2’01”852, chiudendo in quinta posizione nella classifica dei tempi. Oggi, secondo giorno di test, l’australiano ha abbassato di quasi sette decimi il suo riferimento, chiudendo in 2’01”177.

“Oggi è stata una giornata davvero positiva. Inizio a sentirmi meglio sulla moto, perché abbiamo fatto dei buoni cambiamenti”, ha spiegato Gardner a fine giornata. Tuttavia, il pilota Tech 3 continua ad essere alle prese con l’infortunio che ha avuto facendo motocross. “Anche se in generale me la cavo, sto ancora cercando di lottare contro il mio polso, che è tornato a farmi un po’ male con il passare della giornata”.

Se lunedì è stato il secondo debuttante più veloce del giorno, alle spalle del suo compagno di squadra Raul Fernandez, oggi Gardner si è visto superato dallo spagnolo e da Marco Bezzecchi, che ha concluso la seconda giornata di test come miglior rookie e terzo nella classifica dei tempi. “Ad ogni modo, questi sono giorni utili per provare molte cose. In questo momento va tutto bene e mi sto godendo il processo di apprendimento. Non vedo l’ora di tornare in pista domani”, ha concluso l’australiano.

