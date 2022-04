MotoGP | Gardner: “Il debutto è stato come uno schiaffo in faccia”

Remy Gardner, figlio del campione del mondo 500cc nel 1982 Wayne Gardner, ha conquistato il titolo in Moto2 lo scorso anno battendo Raul Fernandez in una grande battaglia e guadagnandosi la promozione in MotoGP con il team KTM Tech 3. Sia l’australiano sia il suo rivale per il titolo condividono il box nella squadra satellite del costruttore austriaco, ed entrambi hanno avuto un esordio difficile.

Dopo quattro gare, tra i due solo Gardner ha conquistato punti, mentre Fernandez è solo riuscito a qualificarsi nella top 20 fino ad ora. La pre-stagione del campione Moto2 in carica è stata condizionata da un polso rotto in allenamento e questo infortunio ha influenzato anche l’andamento delle prime gare.

Tuttavia, dopo aver concluso il Gran Premio delle Americhe al 20° posto a oltre 42 secondi dal vincitore, Gardner rivela che si aspettava di più da questo inizio di stagione: “Se devo essere onesto, mi aspettavo qualcosa di meglio, vedendo cosa hanno fatto gli altri in passato e pensando a come abbiamo finito lo scorso anno in Moto2 in maniera così dominante. Sono onesto, mi aspettavo di più. Le prime gare sono state abbastanza toste, spero che tornare in Europa mi riporti un po’ di stabilità. È stato come un grosso schiaffo in faccia, questo è sicuro”.

Tutti i piloti KTM hanno faticato al COTA questo fine settimana, dato che il layout particolare della pista non era particolarmente congeniale alla RC16, che invece aveva vinto in Indonesia con Miguel Oliveira e aveva fatto secondo in Qatar. Solo Brad Binder è riuscito a conquistare punti grazie alla 12^ posizione, mentre Gardner spera che il marchio austriaco possa imparare in base a quanto andato storto al COTA.

“Per KTM spero che abbiano preso qualcosa da qui per capire come migliorare il pacchetto che abbiamo”, ha detto Gardner. “Hanno quattro piloti che danno il loro meglio e due fantastici piloti nel team ufficiale, ma nessuno di loro è andato a punti, siamo finiti in fondo al gruppo nonostante abbiamo dato il 200% a ogni curva. Spero che abbiano raccolto dei dati da questo fine settimana e che si possa provare a pensare a un modo per fare un passo in avanti. Sicuramente questa non era la pista più facile per la KTM, lo abbiamo visto in passato”.