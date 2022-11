MotoGP | Gabarrini: “La Ducati di Stoner aveva una sete sfrenata di benzina”

Cristian Gabarrini è stato uno dei protagonisti della carriera di Stoner, aiutando la Ducati a conquistare la prima corona della MotoGP nel 2007. Poi ha raggiunto l’australiano in Honda, dove ha bissato il titolo nel 2011. L’ingegnere italiano è poi tornato in Ducati per occuparsi della parte tecnica del box di Jorge Lorenzo quando la Casa di Borgo Panigale ha ingaggiato il maiorchino nel 2017.

La promozione di Bagnaia nella classe regina, con Pramac, ha portato Gabarrini a conquistare la fiducia del giovane pilota torinese, dal quale non si è più separato e con il quale ha festeggiato il secondo Campionato del Mondo Ducati nella classe regina in questa stagione. Grazie al talento e alla costanza di Pecco, all'esperienza e alla mano del suo ingegnere di pista, il pilota di Chivasso ha vinto più gare di chiunque altro (sette) e ha compiuto la più grande rimonta nella storia del campionato, passando da 91 punti di vantaggio su Fabio Quartararo, il campione uscente.

Alla domanda sulle differenze tra l'esperienza di Pecco e quella di Stoner, Gabarrini insiste sul fatto che l'uno non ha nulla a che vedere con l'altro, anche se il pilota australiano è riuscito ad accumulare dieci vittorie, tre in più del campione in carica. Quando gli si chiede di indicare quale delle due moto Ducati abbia avuto il maggior vantaggio rispetto agli altri prototipi, il tecnico preferisce non sbilanciarsi troppo, ma sottolinea la complessità della Desmosedici GP7, che ha colto di sorpresa gli altri marchi nel primo anno dei prototipi da 800cc.

Una delle misure introdotte insieme alla riduzione della cilindrata è stata la limitazione del consumo di carburante da 22 litri a 21. "All'epoca l'elettronica non era così evoluta come oggi, quindi abbiamo dovuto fare meno affidamento su di essa, eliminando l'elettronica", ha detto Gabarrini a Motorsport.com. L'italiano intende dire che l'enorme precisione di Casey Stoner nella gestione della maneggevolezza e dell'acceleratore la rendeva più efficace delle centraline in uso all'epoca, come testimonia un suo collega, membro dell'HRC quando Stoner vi arrivò nel 2011. "Quando Casey è passato alla Honda, ha chiesto di avere la maggior parte del controllo sull'acceleratore e sulle modalità di comunicazione con il motore. All'epoca era più efficace perché tagliava l'acceleratore prima di quanto potesse fare l'elettronica", aggiunge la fonte qualificata, che non lavora più alla Honda ma continua a farlo nel paddock.

"La Ducati del 2007 era una moto estrema, con un motore molto potente, ma quasi inguidabile. Quel motore aveva una sete sfrenata di carburante, ne consumava molto", continua Gabarrini, che si compiace del passo avanti fatto negli ultimi anni nella gestione del motore e del carburante: "Nel corso degli anni, la gestione del motore è stata messa a punto, ed è per questo che la Ducati è ora una delle migliori moto in griglia”.