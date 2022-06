MotoGP | Furia Rins: “Direzione Gara non al livello del Mondiale”

Alex Rins rappresentava l’immagine vivente della desolazione dopo il Gran Premio di Catalogna, che per lui è durato solo una decina di metri, prima che Takaaki Nakagami lo colpisse al posteriore e lo buttasse a terra, proprio poco prima di fare la stessa cosa con Pecco Bagnaia.

“Prima di tutto spero che Nakagami stia bene, perché quello che ha fatto è molto brutto, ha tagliato la pista, ha frenato tardissimo e si è portato dietro due piloti. Ma spero che stia bene perché ha colpito Pecco con la testa e non so come stia fisicamente”, ha esordito il pilota Suzuki.

Lo spagnolo però, si è lamentato del comportamento della Direzione Gara, che prima ha messo sotto investigazione l’episodio e poi ha deciso di non prendere alcun provvedimento: “Ciò che è inaccettabile e inammissibile è avere i commissari che abbiamo, e forse la Direzione Gara, Miker Webb (direttore di gara) è lì con i commissari. È molto pesante il fatto che non ci sia alcuna azione dopo questa manovra”.

“Lasciato da parte l’incidente del Mugello, che può avere diversi punti di vista, è inaccettabile che facciano ciò che fanno. Andrò a fare pressione a Carmelo Ezpeleta parlandoci, perché di questo se ne è parlato in Safety Commission venerdì scorso. Abbiamo commentato l’incidente tra me e Nakagami al Mugello e poi si è parlato di altre esperienze di piloti, è inaccettabile”, ha proseguito Rins.

A Nakagami si è chiuso l’anteriore ed è scivolato. Non è stato un impatto diretto, perciò i commissari hanno deciso di classificarlo come incidente di gara: “Non so su cosa si siano basati, Livio Suppo è andato a parlare con la Direzione Gara e non so, però ciò che hanno dimostrato è che non hanno il livello per stare in MotoGP”.

Rins, che già al Mugello aveva dichiarato che Nakagami fosse il pilota più pazzo della griglia, considera che si debbano prevenire rischi maggiori: “Fino a quando non succede qualcosa di grave non faranno nulla. Ad ogni modo a me hanno lasciato senza alcuna opzione per il mondiale, ma anche a Pecco hanno condizionato il campionato. Non mi sembra normale la decisione che hanno preso. C’è un pilota molto aggressivo in pista e se quelli che stanno sopra di noi e devono controllare non lo fanno, non imparerà mai”.

Nella caduta, Rins non sembra esserne uscito completamente illeso e ha lamentato dolore al polso. Per questo si è recato al Centro Medico, dove si è sottoposto ad alcuni controlli: “Abbiamo fatto una radiografia e sembra ci sia una piccola frattura. Non ho movimento al polso”.