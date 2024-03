MotoGP | Frustrazione Quartararo: “Siamo più lontani che mai”

Dopo un avvio di stagione difficile a Lusail, Fabio Quartararo crede che nonostante i “piccoli miglioramenti”, Yamaha sia “ancora più lontana” dai marchi europei rispetto al 2023. Il francese ha una lunga lista di cose “che devono essere migliorate”, ha spiegato al termine del Gran Premio del Qatar. “Siamo più lontani rispetto all’anno scorso”, ha affermato El Diablo parlando dei costruttori europei, che hanno monopolizzato il podio di tutto il fine settimana.

“Abbiamo migliorato un po’, ma i rivali continuano ad essere migliori e più rapidi rispetto all’anno scorso. La differenza tra tutti i costruttori europei e noi è ancora più grande, sembrava che anche a Honda mancasse qualcosa e che stanno soffrendo molto. Ma oggi mi è sembrato che stessimo anche peggio”, ha osservato dopo aver dovuto sorpassare Joan Mir e Johann Zarco nell’ultima parte di gara per recuperare qualche posizione e tagliare il traguardo in 11esima posizione, a 17.7 secondi dal vincitore Pecco Bagnaia.

“La moto non ha un problema, è piena di piccoli problemi. Diciamo che è complicato perché non possiamo dire ‘bisogna migliorare l’aerodinamica’. No, si deve migliorare l’aerodinamica, ma anche come gira la moto, migliorare il motore, il degrado delle gomme, l’elettronica… Tutto”, ha commentato il francese.