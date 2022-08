MotoGP | Aleix Espargaro eroico: il tallone destro era fratturato!

Aleix Espargaro è stato protagonista di un violento highside durante le FP4 del Gran Premio di Gran Bretagna, un incidente avvenuto a quasi 190 km/h. Portato immediatamente al centro medico, è entrato sulle sue gambe, aiutato da due membri del team Aprilia. Nonostante il dolore fosse molto forte, è stato dichiarato fit per disputare la qualifica.

Il pilota Aprilia è sceso in pista in maniera eroica e ha conquistato la sesta casella in griglia. Durante il warm-up ha verificato le sue condizioni e le visite di controllo lo hanno dichiarato idoneo a correre. Tuttavia, in gara non è riuscito ad andare oltre la nona posizione, dopo 20 giri stoici.

Domenica, Espargaro ha confermato che si sarebbe recato subito a Barcellona per un ulteriore controllo all’ospedale Dexeus. Lì gli è stata diagnosticata la frattura del tallone destro. Non richiede un intervento chirurgico, ma gli è stato ordinato di riposare per le prossime settimane per poter essere in forma in Austria, dove si disputerà la prossima gara.

Il breve comunicato diramato da Aprilia recita: “In seguito ai controlli medici eseguiti oggi all'Ospedale Dexeus di Barcellona, ad Aleix Espargaró è stata diagnosticata una frattura al tallone del piede destro. Il pilota spagnolo, vittima di un pauroso high-side durante l'ultima sessione di prove libere a Silverstone, è poi stoicamente sceso in pista sia per le qualifiche sia per la gara di domenica”.

“La lesione non prevede il ricorso a trattamenti chirurgici, ad Aleix sono stati prescritti 7 giorni di riposo assoluto durante i quali dovrà utilizzare le stampelle per non caricare il piede infortunato. L'obiettivo è presentarsi al prossimo weekend di gara (19-21 agosto, Austria) nelle migliori condizioni fisiche”.

Nonostante la ferita, Espargaro ha perso solamente un punto dal leader del mondiale Fabio Quartararo nella gara disputata domenica a Silverstone. Il pilota Yamaha, che ha dovuto scontare un Long Lap Penalty come sanzione per la caduta di Assen proprio con Espargaro, è stato sotto attacco di Aleix all’ultimo giro del Gran Premio di Gran Bretagna e ha chiuso ottavo. Come risultato, il francese mantiene la testa del campionato con 22 punti di vantaggio sul pilota Aprilia.