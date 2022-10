MotoGP | Frattura del dito per Quartararo: “In gara non sarà un problema”

È tutt’altro che semplice il Gran Premio della Malesia per Fabio Quartararo, che vi arriva da inseguitore e deve frenare la cavalcata di Pecco Bagnaia verso il suo primo titolo mondiale. A Sepang il pilota Ducati ha il suo primo match point, avendo 14 lunghezze sul francese, ma entrambi sono incappati in un sabato complicato.

Il pilota Yamaha è scivolato durante le FP4 rimediando la frattura del terzo dito della mano sinistra. Appena rialzato, era apparso subito dolorante ma è rientrato ai box portando a termine la sessione per poi scendere in pista per la qualifica. Tuttavia, un esame medico gli ha diagnosticato l’infortunio, che però ritiene non lo condizionerà nella gara di domani: “Onestamente in qualifica non è stato un problema. In gara avrò tante altre cose a cui pensare, quindi il dito non dovrebbe essere un problema, ma sicuramente prenderò qualche antidolorifico per la gara”.

Per il campione in carica, la mancata buona prestazione del sabato è da attribuire ad altri fattori e non al dito: “Forse non ero concentrato, non so. Il primo run ancora non lo capisco, ma nel secondo run non capisco perché non abbiamo calcolato per fare due giri. Il secondo run è andato meglio nel tempo sul giro, fino al momento in cui sono caduto. Ci sono tante buche in quella curva, ma in qualifica appena tocchi il gas dovrebbe andare meglio. Solo che io appena ho toccato il gas ho perso l’anteriore, quindi è stata strana”.

“In termini di passo, non mi sentivo male”, spiega El Diablo parlando della caduta nelle FP4. “Dopo la caduta ho preso la seconda moto, ma era da bagnato perché abbiamo settato una da asciutto e una per la pioggia, per questo volevo rientrare subito al box. Hanno cambiato la molla ed era una moto completamente diversa. Il passo non era malissimo, ma partire da così lontano è difficile, quindi vedremo”.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo scatterà infatti solo dalla dodicesima posizione, non un buon risultato se vuole difendere il titolo. Tuttavia, è “favorito” in qualche modo dal nono posto di Pecco Bagnaia, anche lui finito a terra nella Q2 quando andava a caccia della pole position. Il pilota Yamaha però si concentra su se stesso e riconosce di non avere un’idea su dove può provare a sorpassare in gara, tasto dolente della sua M1: “Al momento non so quali siano i punti di sorpasso, sarà il mistero di domani”.

“Partendo dalla 12esima posizione non avrò una strategia. Proverò ad andare il più veloce possibile e poi vedremo come va. Non ci sarà una strategia specifica, vedremo quale gomma usare perché non abbiamo avuto molto tempo di provare la media e la soft. Penso di provare più giri con la soft domani e vedremo come andrà”, spiega il francese.

Questo è un weekend importante per Bagnaia, ma anche per Quartararo, leader per gran parte della stagione e ora inseguitore. Il pilota Yamaha però professa tranquillità e non nasconde una certa soddisfazione nel constatare i passi in avanti del suo compagno di squadra Franco Morbidelli. Il romano infatti scatterà davanti a lui in qualifica e nell’assalto alla pole hanno messo in atto un gioco di squadra che ha lasciato contento il pilota di Nizza.

“Ad essere onesto, io non sento la pressione”, rivela. “Ma è davvero strano il modo in cui stanno andando queste gare. Non so se lavoriamo nella giusta maniera o meno, ma ci mancano tante cose. Forse dovremmo fare qualcosa di diverso, ma sono davvero strane queste gare. In qualifica abbiamo fatto gioco di squadra con Franco, volevamo fare qualcosa di diverso, ci avevamo provato nelle FP4 ma è stato difficile da fare. Ma Franco oggi è stato veloce, specialmente in qualifica. Analizzeremo bene fino alla curva 8, dove ho commesso l’errore, cosa ha fatto meglio di noi. Se Franco continua a fare dei passi in avanti con la moto, può essere molto utile per noi per l’anno prossimo. Speriamo che riesca a dare il suo feedback, perché alla fine anche lo scorso anno con Maverick nella prima parte di stagione ci siamo spinti l’uno con l’altro, questa può essere una cosa positiva”.