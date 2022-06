MotoGP | Fernandez ko ad Assen per un dolore al braccio destro

Proprio mentre era in fase ascendente dopo due gare, la striscia positiva di Raul Fernandez ha subìto una battuta d’arresto ad Assen, in cui è stato costretto a ritirarsi dopo otto giri a causa di un dolore all’avambraccio destro. Il problema si è presentato come conseguenza della ricerca del controllo del manubrio durante la gara e si è intensificato con il passare dei giri, rendendo la moto incontrollabile. Il pilota del team Tech 3, autore di una buona partenza che lo aveva visto passare dalla 23esima alla 19esima posizione, ha dovuto ritirarsi per questioni di sicurezza.

“È stato abbastanza strano, non sembrava un problema di arm pump”, ha spiegato Fernandez. “Non so perché, ma in MotoGP, con le ali, quando si è dietro al gruppo è come se l’anteriore della moto volasse. Nei primi due giri, nel rettilineo finale, ho sentito dei movimenti. Mi sono trovato come bloccato al livello delle braccia e facevo fatica a frenare. Poco dopo è peggiorato tutto e mi sono detto che se avessi continuato così sarei caduto”.

Raul Fernandez, KTM Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“È la prima volta che mi fermo di proposito in gara, sono molto deluso. Ci tengo a scusarmi con il team e con KTM, perché penso che abbiano fatto un buon lavoro, il setup della moto era buono. Ora valuterò con il mio fisioterapista, perché non ho mai avuto questo tipo di problema”, ha proseguito il pilota del team KTM Tech 3.

Il dolore è diverso da quello sofferto al Mugello, dove il rookie spagnolo sentiva ancora gli strascichi della caduta di Portimao: “Al Mugello era un problema al livello della mano. Ero fresco di incidente in Portogallo ed era prima di tutto un problema alla mano (il pollice sinistro, ndr). In particolare, la prima frenata era molto difficile da gestire. Ad Assen non so cosa sia successo. La moto ha iniziato a muoversi in mood strano e mi ha bloccato le braccia”.

Fernandez può consolarsi pensando al fatto che la MotoGP ha appena iniziato la pausa estiva, dandogli così l’opportunità di riposare e soprattutto di avere ben cinque settimane davanti a sé in cui recuperare. L’idea è quella di essere nuovamente in pieno possesso dei suoi movimenti quando riprenderà la stagione, in programma il primo weekend di agosto a Silverstone.

Raul Fernandez, KTM Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images