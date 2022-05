MotoGP | Ezpeleta sull’addio di Suzuki: “Non c’è soluzione”

In attesa di una conferma ufficiale da parte di Suzuki Japan, il CEO di Dorna Sports Carmelo Ezpeleta ha dichiarato mercoledì che l'uscita della Casa di Hamamatsu dalla MotoGP "non ha soluzione". Ezpeleta si trovava a Madrid per la presentazione della Dani Rivas Cup 2022, una competizione motociclistica in memoria del pilota scomparso, giunta alla sua settima stagione.

Durante la presentazione, il CEO di Dorna ha ammesso che la decisione presa da Suzuki, riportata per la prima volta da Motorsport.com, non è un passo indietro. "Stiamo parlando con Suzuki, probabilmente domani ci sarà una dichiarazione, stiamo parlando per vedere come si comportano. Può succedere, ma non possono andarsene unilateralmente e dobbiamo parlare di come lo faranno", ha risposto Ezpeleta alle domande di Nico Abad sul suo canale Twitch.

Il giornalista ha chiesto a Ezpeleta se la questione avesse una soluzione, o se l'unica via fosse il negoziato aperto: "No, non credo che ci sia una soluzione, né è nel nostro interesse costringere qualcuno a continuare se non vuole, abbiamo molte richieste di persone che possono prendere il loro posto e quello che dobbiamo fare ora è lavorare con calma".

In seguito alle informazioni rivelate da Motorsport.com lunedì della scorsa settimana, Suzuki aveva previsto di rilasciare una dichiarazione ufficiale il giorno successivo, ma la Dorna l'ha bloccata e ha emesso una nota severa in cui ha avvertito il costruttore giapponese che non può sbattere la porta e decidere in maniera unilaterale, ma che deve negoziare una base per la rottura.

Da allora si attende una risposta dal Giappone che, secondo lo stesso Ezpeleta, potrebbe arrivare questo giovedì, con l'intero paddock della MotoGP a Le Mans, dove questo fine settimana si terrà il Gran Premio di Francia.