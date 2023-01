MotoGP | Ezpeleta si rifiuta di promuovere rivalità tossiche nel Mondiale

L’incidente tra Valentino Rossi e Marc Marquez nel Gran Premio della Malesia del 2015 e la polemica che ha infiammato il finale di stagione di quell’anno sembrano ormai lontane nel tempo. Negli anni successivi, Marquez ha avuto una rivalità più sana con Andrea Dovizioso, e dopo la sua assenza per l’infortunio, i titoli sono stati contesi senza tensione apparente. L’anno scorso, Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia e Aleix Espargaro hanno anche mostrato un ottimo rapporto tra di loro nella lotta per il mondiale.

Gli incidenti in pista sono stati pochi. Quartararo e Bagnaia si sono affrontati davvero uno contro uno a Valencia, con pochi contatti e nessuna polemica. All'inizio dell'estate, Quartararo ha commesso un errore e ha causato la caduta di Espargaró ad Assen, ma la mossa ha danneggiato soprattutto il francese, che si è immediatamente scusato con il catalano.

Espargaró non serbava rancore nei confronti di Quartararo ed era piuttosto infastidito dalla smania dei giornalisti di cercare polemiche inesistenti. "In fondo, cosa volete?", ha dichiarato alla fine della scorsa stagione. "Cambia canale e metti la MMA".

"Mi fa incazzare, vuoi che ci battiamo tra noi? Sappiamo come separare la pista dal resto. Non mi batterò con Fabio. Non significa che non ci siano tensioni tra Pecco ed Enea Bastianini, per esempio, ma quando siamo rilassati stiamo bene, ed è normale. Non c'è tensione fuori dalla pista. Silenzio! OK?".

Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports Photo by: RNF Racing

La MotoGP non ha fatto nulla per frenare questa cordiale intesa, anzi. In diverse occasioni Carmelo Ezpeleta si è rallegrato del buon rapporto tra i piloti fuori dalla pista. "Credo sinceramente che se non siamo in grado di dire che il campionato deve proteggere questi valori, stiamo sbagliando", ha detto il promotore della MotoGP in un'intervista a Motorsport.com.

Ezpeleta ritiene che la MotoGP sia cresciuta da questa situazione: "Il giornale Sport mi ha dato un premio per i valori che il nostro campionato rappresenta. I piloti possono mostrare un'innegabile rivalità, ma allo stesso tempo un rispetto reciproco. Nel 2015, dopo l'ondata di interesse che abbiamo ricevuto a seguito dell'incidente tra Valentino, Marc e Lorenzo, dicevo già che non mi piaceva. Forse sono troppo ingenuo, perché penso che la rivalità dovrebbe concentrarsi sulla volontà di vincere. Non ho trovato la finale del mondiale particolarmente difficile. Non abbiamo bisogno che i piloti si picchino tra loro per attirare la gente.

Il boss della Dorna non ha mai voluto sottolineare le polemiche degli ultimi vent'anni e preferisce l'approccio della generazione attuale: "Nel 2022 Aleix e Fabio hanno avuto uno scontro ad Assen, e la rivalità deve essere così. Se andiamo oltre, entriamo in una zona che non mi piace. Non mi è piaciuto quando Lorenzo e Pedrosa non si sono parlati, e non mi è piaciuto quando Rossi e Biaggi hanno litigato dopo il podio al Montmelò nel 2001. Mi piace la rivalità, perché aiuta il campionato e la sua popolarità, ma non credo che sia negativo essere cordiali".

Pur riconoscendo che tali controversie "probabilmente" contribuiscono ad aumentare il profilo del campionato, Ezpeleta preferisce "cercare qualcos'altro" per ampliare il pubblico della MotoGP: "Nel pugilato, è ovvio che gli organizzatori vogliono che i pugili si insultino e addirittura si sputino addosso durante la pesatura. Va bene, ma per la mia formazione non sono d'accordo. Per esempio, per me è bene vincere ma non prendere in giro chi perde. Credo che questi siano i valori che dovremmo promuovere. Se preferite qualcuno che vende gli altri, non sono la persona giusta".