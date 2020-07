MotoGP, Ezpeleta: “L’accordo fra Espargaró e HRC non mi sorprende”

Fra due settimane, a Jerez dovrebbe ripartire il campionato, con quattro mesi di ritardo rispetto all’inizio a causa della pandemia del Coronavirus. Oltre alle misure restrittive che verranno applicate nella prima fase di una stagione che al momento vede 13 appuntamenti, ci si concentra anche sul mercato piloti del 2021. In particolare l’attenzione è focalizzata sull’accordo fra Pol Espargaró ed il team Repsol Honda, che Motorsport.com aveva anticipato proprio un mese fa.

In attesa che HRC annunci l’arrivo del minore dei fratelli Espargaró al box Honda insieme a Marc Márquez, Ezpeleta non si mostra sorpreso da questa manovra che porterà conseguenze sia per Álex Márquez sia per Cal Crutchlow. Il primo andrà nel team LCR dopo aver debuttato in MotoGP nel 2020 proprio con la Honda ufficiale. Il secondo dovrà trovare un’alternativa, visto che tutte le Honda disponibili sono ora occupate.

“A me l’accordo fra Pol e Honda non sorprende – afferma Ezpeleta a Motorsport.com – capisco che possa lasciare sospreso qualcuno fuori dal paddock. Ma io so com’è andata e da dove viene, quindi non mi sorprendo. In generale, nessuna delle cose fatte dalle squadre mi lasciano sorpreso, perché sono più informato di quanto non lo sia la gente”.

“So per quale motivo Honda prende questa decisione, quindi lo sapranno anche loro. Ma non mi intrometto. Se mi chiedessi cosa ne penso, non risponderei. Ma mi chiedi se mi sorprende e ti rispondo di no”. Ezpeleta aggiunge che in qualche modo si impegna ad aiutare Crutchlow a trovare una moto con qui possa restare nel mondiale: “Mi piacerebbe se Cal restasse con noi per molto tempo ancora e, come abbiamo già fatto molte volte, lo aiuteremo a trovare un posto”.