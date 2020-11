MotoGP, Europa, Libere 3: Zarco svetta sull'umido, Rossi 8°

E' spuntato anche qualche pallido raggio di sole su Valencia, ma non abbastanza intenso da asciugare le traiettorie del Ricardo Tormo e permettere ai piloti di MotoGP di montare le gomme slick nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d'Europa.

Si è trattato quindi di un turno disputato con le condizioni della pista che andavano via via migliorando e che non ha avuto impatto sulla qualificazione diretta alla Q2, visto che i tempi sono rimasti distanti di circa 8" rispetto alla FP2 di ieri pomeriggio.

E in questa situazione sono venuti fuori soprattutto i piloti che oggi pomeriggio saranno in Q1, con quelli già qualificati che evidentemente hanno preferito non prendere rischi. E l'emblema di questo è Jack Miller, che non ha neppure preso la via della pista con la sua Ducati Pramac essendo in vetta alla classifica combinata.

In vetta alla classifica c'è un'altra Ducati, quella di Johann Zarco, con il francese che è sceso fino a 1'40"007, staccando di ben 736 millesimi la Yamaha di Maverick Vinales, pure lui costretto a passare dalla Q1, ma soprattutto a scattare dalla pitlane nella gara di domani, avendo montato il sesto motore sulla sua M1.

L'unico tra i qualificati alla Q2 ad essersi inserito nelle posizioni di vertice è Takaaki Nakagami, terzo con la Honda del Team LCR, seppur distanziato di oltre un secondo. Bene anche il suo compagno di squadra Cal Crutchlow, quinto alle spalle della Ducati Pramac di Pecco Bagnaia.

In casa Honda poi bisogna registrare anche il settimo tempo di Alex Marquez, alle spalle di un Miguel Oliveira che stamani si è preso la palma di miglior pilota KTM. Sia il campione del mondo in carica della Moto2 che Cal dovranno però passare dalla Q1, così come il portoghese del Team Tech 3.

Veniamo ora all'ottava posizione, che è quella occupata dal rientrante Valentino Rossi. Il "Dottore" finalmente è guarito dal COVID-19 e stamattina è tornato in pista, dopo aver lasciato la sua M1 allo statunitense Garrett Gerloff nella giornata di ieri. Questo vuol dire che inevitabilmente il pesarese oggi sarà in Q1.

Tolto Vinales, i protagonisti del Mondiale sono quindi tutti abbastanza attardati. Le due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir sono in nona e decima posizione, staccate rispettivamente di 1"7 e 1"8. Bisogna scorrere la classifica fino alla 12esima piazza, con 2" di ritardo, per trovare la Ducati di Andrea Dovizioso.

Quelli più in difficoltà però al momento sembrano essere i due portacolori del Team Petronas, perché Franco Morbidelli si ritrova 17esimo e Fabio Quartararo 19esimo, staccato di ben 3"2. In ogni caso, tutti questi cinque piloti oggi prenderanno parte alla Q2.

Cosa che purtroppo non si può dire di Lorenzo Savadori e di Danilo Petrucci. Il nuovo arrivato in casa Aprilia però ha fatto un passo avanti interessante rispetto a ieri, riuscendo a chiudere 13esimo. Il ducatista invece ha pagato a carissimo prezzo la caduta di ieri nei minuti conclusivi della FP2, anche se va detto che anche stamani non è andato oltre al 16esimo tempo.

Riassumendo, dunque, i dieci piloti che hanno accesso diretto alla Q2 sono nell'ordine: Miller, Aleix Espargaro, Morbidelli, Nakagami, Pol Espargaro, Rins, Binder, Dovizioso, Quartararo e Mir.

Classifica FP3 (non cumulativa)