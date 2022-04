MotoGP | Espargaro: "Vorrei continuare con Aprilia altri due anni"

Aleix Espargaro ha conquistato la sua prima vittoria in MotoGP domenica scorsa, che è stata anche la prima per l'Aprilia nella classe regina, facendolo entrare nella storia della casa di Noale.

Dopo molti anni di lavoro e sofferenza, la moto italiana, tornata in MotoGP nel 2015, è riuscita a segnare il suo primo grande successo, frutto della fiducia reciproca tra il pilota e gli ingegneri del marchio.

"Senza dubbio la fiducia che abbiamo l'uno nell'altro è uno dei nostri punti di forza, bisogna sempre crederci. Prima credevo di poter vincere e ora so che posso vincere, sono sempre stato ottimista e negli ultimi due anni ho avuto la sensazione di guidare meglio che mai. Quando ho detto di essere uno dei migliori piloti, mi sentivo così, sicuramente tutti i piloti lo pensano. Ma non è abbastanza solo per avere quella sensazione, è necessario avere una buona moto e Aprilia mi ha portato una moto molto buona quest'anno. Con la velocità che abbiamo ora, credo che sarà un buon anno per noi".

Prima del Gran Premio dell'Indonesia, è stato chiesto al più anziano degli Espargaro chi avrebbe vinto per primo una gara di MotoGP, lui o suo fratello Pol, e Aleix non aveva esitato a dire che sarebbe stato lui.

"Già nella pre-stagione mi sentivo molto forte, sono stato in grado di essere molto forte su diversi circuiti, non solo sul giro secco, avevamo anche un ritmo molto buono. In Qatar avevo la sensazione di essere il più veloce di tutti e non ne ho approfittato, non ho fatto una buona gara. Un quarto posto è sempre buono, si segnano punti importanti, ma potevo fare di più di quello che ho fatto. In Indonesia avevo ritmo: se non fosse stato per la pioggia, avrei avuto la possibilità di vincere. Non ero mai stato tanto veloce nella mia vita. In Argentina, che non è una delle mie piste preferite, l'ultima volta che avevo corso lì avevo finito decimo. Ma quest'anno è diverso, sono veloce e l'Aprilia sta lavorando molto bene. Tutti gli ingredienti erano lì e si trattava solo di metterli insieme".

A 32 anni, il contratto di Aleix scade alla fine della stagione ed è in attesa di iniziare le trattative per rinnovare il suo accordo con Aprilia, che, in Indonesia, non ha nascosto il proprio interesse a farlo.

"Vorrei continuare per altri due anni, soprattutto per essere giusto con me stesso. Ho passato molti anni qui soffrendo e lottando per stare nella top ten. Ora che sono uno dei migliori, penso di meritare di godermi il momento e correre per altri due anni. Non abbiamo ancora iniziato a parlare con Aprilia, ma spero e desidero che apprezzino il mio lavoro e il livello che ho ora, e mi offrano il contratto che penso di meritare. Penso che ci sarà molto movimento quest'anno, tutti i piloti finiscono i loro contratti quest'anno e penso che quando inizieremo le gare europee inizieranno i movimenti", ha detto.

Non essendo mai stato in lotta per una vittoria in tutta la sua carriera, il pilota dell'Aprilia è stato sorpreso di come ha gestito bene la gara a Termas.

"Anche io sono rimasto un po' sorpreso, in qualifica ero molto calmo, sabato non ero nervoso, ero molto fiducioso e già sabato pomeriggio ho detto alla squadra, nella riunione tecnica, che domenica avrei vinto. Tutti si guardavano, dicendomi di stare calmo. Mi aspettavo una gara molto diversa, Jorge (Martin) mi ha sorpreso, era molto competitivo all'inizio, ma l'ho gestito bene, sapevo di averne di più. Gli ultimi giri ero molto, molto nervoso: all'ultima curva non riuscivo a frenare bene, non avevo feeling, ma durante la gara penso di averla gestita abbastanza bene", ha spiegato.

Per Aleix, la vittoria di domenica è stata una sorta di ricompensa per il duro lavoro di questi anni.

"Non era un'ossessione vincere, no. Sono un ragazzo molto fortunato, il mio sogno era di avere una famiglia, ce l'ho ed è fantastico, lavoro in quella che è la mia passione. Arrivare in una gara per primo al traguardo o no, non cambia nulla, ma sapevo di poterlo fare ora e questo mi ha dato molta fiducia in me stesso per riuscirci".

Dopo la vittoria, ha lasciato intendere che a Valencia potrebbe arrivare anche qualcosa di grande, lasciando presagire la possibilità di essere in lotta per il titolo.

"Sento dentro di me che abbiamo un pacchetto tecnico molto buono, sto guidando ad un grande livello, abbiamo vinto e siamo in testa al campionato del mondo. Il campionato è molto aperto, non c'è un chiaro favorito, non penso al titolo, ma ho detto che a Valencia possiamo fare qualcosa di grande, perché penso che la stagione può essere buona e lottare per qualcosa di importante".

Infine, Aleix ha evidenziato il lavoro che è stato fatto a Noale.

"Quello che è cambiato di più in Aprilia è che ora c'è ordine. Con Massimo (Rivalo) è arrivata gente nuova, ma a Noale avevamo già gente molto brava. Quello che è cambiato è stato l'ordine. Romano (Albesiano) prima doveva fare troppe cose, quando si è concentrato solo sullo sviluppo è riuscito a fare una moto vincente", ha concluso il pilota di Granollers.