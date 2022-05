MotoGP | Espargaro sollevato: "Dopo Le Mans pensavo che sarei rimasto a casa"

Ha dovuto attendere più di quanto avrebbe voluto, ma alla fine Aleix Espargaro è riuscito a legare il suo futuro per altri due anni all'Aprilia, che oggi al Mugello ha annunciato sia la conferma del pilota di Granollers che quella del suo compagno di squadra Maverick Vinales fino al termine della stagione 2024.

Il proseguimento del rapporto era dato da tutti quasi per scontato, visto che dopo 7 dei 20 GP in programma in questa stagione lo spagnolo ha già colto una vittoria ed altri tre piazzamenti a podio, inoltre si presenta al Mugello secondo nel Mondiale, con soli 4 punti di ritardo sul leader Fabio Quartararo.

Quello che aveva più dubbi era il diretto interessato, che ha ammesso che dopo il terzo posto di Le Mans temeva che le strade si sarebbero separate con la Casa di Noale: "Dopo l'ultima gara, avevo la sensazione che fosse più facile rimanere a casa che proseguire in Aprilia. Alla fine però hanno fatto un grande sforzo e li ringrazio. L'obiettivo è quello di ripagarli con i risultati", ha detto Aleix subito dopo la conferenza dell'annuncio.

A renderlo particolarmente orgoglioso oggi è la durata del legame con il marchio veneto: "Sono molto contento e soprattutto molto orgoglioso di poter continuare con Aprilia, che è sempre stata la mia prima opzione. Arriveremo ad otto anni insieme, come Lorenzo in Yamaha, ed è stato uno dei legami più lunghi tra un pilota ed un costruttore. E' davvero un orgoglio enorme che Aprilia mi abbia dato fiducia per altri due anni".

"Il mio morale comunque non è cambiato, sono ancora felice come due settimane fa, perché i risultati che stiamo raccogliendo quest'anno sono straordinari e me la sto godendo tantissimo", ha aggiunto.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Photo by: Marc Fleury

Dopo Le Mans aveva incuriosito parecchio il video pubblicato dall'Aprilia durante l'evento alla pista di kart di Fernando Alonso, nel quale il CEO Massimo Rivola gli offriva un contratto che Aleix rifiutava e poi a firmarlo era il pilota di Formula 1. Un siparietto simpatico, che però sul momento non era piaciuto troppo al più esperto dei fratelli Espargaro.

"Sinceramente, quando è stata organizzata la cosa non mi ha fatto troppo ridere, però poi l'ho visto come un avvicinamento da parte loro ed effettivamente l'offerta definitiva è arrivata due giorni dopo l'evento ad Oviedo. Allora ho capito che l'avevano fatto perché avevano già le idee molto chiare, ma in quel momento non mi aveva reso molto felice".

Ora che il futuro è deciso, c'è da parlare di un presente che si chiama Mugello. Una pista su cui arriva con grandi aspettative. Ma non potrebbe essere diversamente vista la posizione di classifica.

"Quando si arrivava al Mugello si parlava sempre solo di Ducati, adesso invece si parla più di dualismo tra Aprilia e Ducati e questo è positivo per noi, perché vuol dire che ce la giochiamo con loro. Arriva in un buon momento, perché siamo secondi nel Mondiale: ora c'è il Mugello, a casa dell'Aprilia, poi andiamo a Barcellona, a casa mia. Sono due settimane molto importanti".

Il "Capitano" è molto fiero della crescita che lui e la RS-GP hanno fatto insieme da quando si sono abbracciati nel 2017: "L'Aprilia è cresciuta molto ed è una cosa che mi fa molto piacere. Ci sono diversi top rider che suonano alla nostra porta, poi si parla anche di una possibile squadra satellite. Ora poi è certo che continueremo sia io che Maverick: è veramente un buon momento per Aprilia e per il Gruppo Piaggio".

Al punto che non vuole più sentire parlare di sorpresa Aprilia: "L'anno scorso lo eravamo un po' stati. Ora non possono più chiamarci così, perché siamo già una conferma: arriviamo al Mugello come miglior moto italiana, primi nella classifica squadre. Sono davvero orgoglioso di tutto questo".

Tra l'altro dal reparto corse di Noale dovrebbe arrivare anche qualche aggiornamento interessante per la gara di casa, anche se Aleix non ha dato troppe dritte: "Spero di sì, lo vedrete domani mattina nella FP1. Sicuramente non sarò il primo ad usarle, credo che le proverà prima il test team con Savadori e noi magari pomeriggio, ma vediamo".