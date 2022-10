MotoGP | Espargaro: “Se voglio il titolo, devo vincere domenica”

Aleix Espargaro ha chiuso la prima giornata del Gran Premio d’Australia con il settimo crono nella combinata, a 357 millesimi dal miglior riferimento fatto segnare da Johann Zarco in 1’29”475. Il pilota Aprilia è stato leggermente più lento del leader della classifica Fabio Quartararo, quarto, e subito davanti a Pecco Bagnaia, ottavo. Questo mostra uno scenario molto equilibrato al termine del venerdì di Phillip Island.

Per Aleix, le opzioni di continuare a lottare per il campionato dipendono solamente dall’andare all’attacco, dato che la distanza dal campione in carica e dal pilota Ducati è di 20 e 18 punti rispettivamente: “Non è andata male. Penso di poter tornare a stare davanti. Questa mattina la pista era al limite del pericoloso. Si sa che su questo tracciato gli errori si pagano molto cari”.

Il pilota Aprilia infatti è stato protagonista di un momento curioso durante la prima sessione di prove libere, in cui un wallaby gli ha attraversato la pista e lui andava a oltre 200 km/h. Fortunatamente l’ha schivato e l’episodio non ha avuto conseguenze.

Per Espargaro, la cosa importante è continuare a migliorare nella speranza che le condizioni del sabato continuino a migliorare: “Vediamo se domani, con più temperatura, posso girare con la gomma dura all’anteriore. Ho un gran ritmo, quello di Fabio non è migliore del mio, ma nemmeno Pecco è più rapido. Mi aspettavo che Fabio avesse più ritmo”.

Nonostante il meteo incerto che ha accolto i piloti a Phillip Island avesse lasciato tregua, il circuito presentava alcune chiazze umide e le temperature erano molto basse. “Anche le gomme sono molto fredde”, si è lamentato.

A differenza del 2019, quando è stata disputata l’ultima gara a Phillip Island, l’Aprilia è cresciuta molto e ha migliorato le sue prestazioni: “La moto va bene ed è molto stabile nelle curve veloci, possiamo andare forti”.

Riguardo le sue opzioni al titolo, Espargaro ha tutto chiaro e sa di non avere troppe opportunità, perciò riconosce: “Devo vincere domenica se voglio lottare per il titolo. È vero che 20 punti non sono molti, ma con Pecco e Fabio non sarà facile”.

La cosa buona per Aleix è che sa di avere margine di miglioramento, dato che il suo compagno di squadra Maverick Vinales ha chiuso in quinta posizione ed è stato più veloce di lui di 87 millesimi: “Maverick va sempre molto veloce”.