MotoGP | Espargaro: "Se questa è la nostra gara peggiore, io firmo"

Aleix Espargaro sapeva che avrebbe sofferto ad Austin, un circuito che, come lui stesso aveva detto, aveva "segnato in rosso" a causa della difficoltà che provoca all'Aprilia ed al suo stile di guida, con staccate che praticamente portano a zero il tachimetro della moto.

Tuttavia, lo spagnolo ha chiaramente migliorato le sue prestazioni rispetto allo scorso anno, quando ha finito fuori dai punti e con cinque cadute durante il fine settimana.

"Non sono felice perché ho posto l'asticella troppo in alto, e questo è un bene e un male. Quando fai una gara come questa dopo aver vinto, non puoi essere felice, ma l'anno scorso qui ero 20° e stavolta abbiamo finito 11°", ha detto Aleix alla fine della gara.

"È stato un circuito molto difficile per l'Aprilia e per me. Oggi molta gente ha sofferto, siamo arrivati vicini a Martin che era in pole. Tranne Rins ed Enea tutti hanno sofferto molto", ha aggiunto.

Nonostante il fatto che la sua leadership sia durata solo una settimana, ora è terzo nel Mondiale ad 11 punti da Enea Bastianini, che ha riconquistato la testa della classifica generale. Espargaro però non ha perso la fiducia di rimanere nella battaglia per il titolo.

"E' molto lunga e se ho pensato che avevamo una possibilità prima, ora penso che sia ancora così. Anzi, lo penso ancora di più dopo una buona gara su un circuito così difficile".

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Se Austin è il peggior circuito per l'Aprilia, finire 10° con Maverick Viñales e 11° con Aleix deve essere segnato come un buon passo avanti.

"Se è la peggiore gara della stagione, ci metto la firma. E' molto difficile, è una pista molto complicata per noi, si ferma la moto quasi del tutto fino a cinque volte al giro e questo è complicato per la nostra moto. Sono soddisfatto, penso che sarà un buon campionato e quando arriveremo in Europa con circuiti che si adattano meglio a noi otterremo buoni risultati", ha previsto.

Nella seconda metà della gara, Aleix è stato superato da Marc Márquez, che ha perso molte posizioni alla partenza (19°) ed è arrivato in modalità rimonta.

"Marc aveva un ritmo diverso, era molto competitivo, l'ho tenuto a bada una volta ma ho preferito essere intelligente e non combattere con lui perché aveva una marcia diversa. Ho cercato di seguirlo un po' per mettere un po' di distanza con i ragazzi dietro, ma lui è molto bravo a fermare la moto e non ci sono curve veloci qui, che è il suo tallone d'Achille. Se avesse avuto una buona partenza, credo che sarebbe stato in lotta per la vittoria", ha detto il pilota di Granollers.