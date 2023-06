MotoGP | Espargaró: “Se Ducati toglie 20 secondi, non battaglieremo”

Aleix Espargaro, che lo scorso anno ad Assen è stato autore di una rimonta da antologia con doppio sorpasso alla chicane dopo un contatto con Fabio Quartararo, si mostra convinto del suo livello di competitività, anche se dipende tutto dalla crescita di Ducati.

Il pilota Aprilia si trascina un infortunio con dolori alla caviglia e al piede destro dal giovedì del Mugello, quando è caduto in circuito durante un allenamento in bicicletta mentre guardava il telefono. “Ho provato a salire sulla bicicletta martedì, ma non riesco. Le fratture sono grandi e due settimane sono poco tempo”, ha spiegato questo giovedì alla vigilia del Gran Premio d’Olanda.

“Sono veloce qui, è un buon circuito per Aprilia, ma se le Ducati abbassano di 20 secondi il tempo di gara come al Sachsenring, non sarà sufficiente. Spero di andare bene per poi poter andare in vacanza contento”, ha affermato in riferimento al tempo di gara di domenica scorsa, in cui Jorge Martin ha vinto togliendo 20 secondi al tempo dell’anno scorso. “Non ho dubbi sul fatto che sarò competitivo ad Assen, ma il problema è sapere quello che faranno gli altri”.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Una delle aree in cui l'Aprilia si è fermata è il dispositivo di partenza. Qui invece KTM ha trovato qualcosa che permette di beffare gli avversari allo spegnimento dei semafori. “In Aprilia si è lavorato molto sul dispositivo di partenza, è molto migliorato rispetto a prima. È sufficiente? Non lo so”, spiega Aleix, che è stato il primo a notare l’evidente miglioramento di KTM.

Espargaro non si è dilungato nel valutare il lavoro svolto dal team di Noale, che sembra essersi un po' addormentato rispetto all'anno scorso, quando il catalano è stato in lotta per le vittorie e il titolo praticamente fino alla fine della stagione. Ha però sottolineato il buon momento delle moto bolognesi, che hanno conquistato la vetta della classifica in Germania, un circuito dove non vincevano dai tempi di Casey Stoner. "Non credo che quello che è successo in Germania con la Ducati sia una coincidenza. Stanno facendo le cose molto bene", ha detto il pilota di Granollers.