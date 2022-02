MotoGP | Espargaró sbotta: "Non sono qui per pulire la pista"

L'apertura dei test di MotoGP sul nuovo Circuito di Mandalika è iniziata con la pista completamente fangosa a causa delle piogge e dei lavori che continuano ad essere svolti per finirla in vista del Gran Premio che si terrà in Indonesia a marzo.

La situazione è diventata talmente grave che la sessione è stata interrotta e i piloti si sono incontrati con gli organizzatori e la Commissione per la Sicurezza, dopo di che gli è stato chiesto di tornare a girare per pulire e asciugare il fondo.

"Le condizioni non erano buone e quando hanno costretto tutti i piloti a fare 20 giri solo una traiettoria si è pulita, ma non mi è piaciuta la decisione e credo proprio che sia stata una brutta giornata", ha detto Aleix Espargaró, secondo con la sua Aprilia nella classifica dei tempi.

"Alla fine quello che conta è quello che succede nel box e abbiamo fatto un buon lavoro e conferma che la moto sta andando bene, siamo con i migliori ancora una volta".

"La pista non era in buone condizioni per correre, c'erano un sacco di fango e polvere. Ogni pilota, insieme alla sua squadra, deve decidere quando uscire e se correre o meno, ma l'organizzazione ci ha costretto tutti a farlo per pulire il tracciato".

"Io non sono venuto qui per questo, a meno che non sia il mio capo a dirmelo; può costringermi ad uscire in costume da bagno, se vuole, e io lo farò".

"L'Aprilia mi ha appoggiato dicendo che se non volevo entrare in pista non avrei dovuto, ma ho deciso di farlo per solidarietà con i miei compagni di squadra".

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

In ogni caso, il risultato finale parla di una buona sessione per lo spagnolo.

"È ancora presto perché la pista non è ancora messa bene e tutti dobbiamo migliorare, fino alla fine Maverick era primo, poi sono salito secondo con gomme che avevano percorso 25 giri, cioè una gara intera".

"La moto va, abbiamo fatto un sacco di lavoro provando una nuova geometria, un nuovo telaio e tutto ha funzionato abbastanza bene".

Infine al ragazzo di Granollers è stato chiesto se l'Aprilia potrebbe essere la sorpresa nella prima gara in Qatar.

"Non credo che saremo una sorpresa, l'anno scorso siamo stati già alcune volte con i migliori, ma non voglio fare previsioni affrettate".

"Stiamo facendo un grande lavoro e ci sono molte moto davanti che renderanno il campionato spettacolare. E tante squadre giapponesi stanno già facendo cose ottime come noi".

A parte le condizioni, ad Aleix il circuito di Mandalika è piaciuto, trovandolo non troppo difficile.

"Ci sono pochi posti per sorpassare, direi le frenate delle curve 1 e 10 e l'immissione sul traguardo, che sono davvero punti difficili. Ci si devono inventare sorpassi ovunque, questo è il bello delle moto".