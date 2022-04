MotoGP | Espargaro: "Possiamo fare qualcosa di grande quest'anno"

Dopo il podio ottenuto in Qatar, Aleix Espargaro aveva detto pubblicamente che questo poteva essere il grande anno di Aprilia in MotoGP. Il pilota spagnolo è stato di parola ed a Termas de Rio Hondo ha regalato alla Casa di Noale la prima pole dopo una astinenza ventennale.

“Ogni volta che otteniamo qualcosa mi dicono che è storico, che è la prima volta, e questo è emozionante e mi fa sentire molto orgoglioso. Non sono risultati semplici da ottenere considerando da dove arriviamo e le Case contro le quali ci dobbiamo scontrare. Non è facile, ma poco a poco i risultati stanno arrivando. Sono felice, ma anche molto concentrato perché i punti si fanno in gara”.

Per Espargaro questa pole ha coinciso con il weekend numero 200 in MotoGP ed adesso lo spagnolo si sente al top della condizione.

“Sono cresciuto in questo ambiente e mi sono divertito molto. Ne parlavo oggi con Fermin Aldeguer. Lui non era nemmeno nato quando io ho debuttato a Valencia, quindi si può capire da quanto tempo sono qui”.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Le moto mi hanno dato tutto, ma la Aprilia mi ha dato ancora di più. È la mia seconda famiglia. Sono sempre stato un pilota che lavora sodo, ed il mio momento migliore è arrivato ora. Dedico questa pole a mia moglie che non è potuta venire qui, ed ai miei figli”.

A confermare l’ottimo stato di forma della Aprilia in terra argentina è giunto anche il quinto crono firmato Maverick Vinales. Questo risultato ha fatto sbilanciare Aleix.

“Sono felice. Ovviamente l’obiettivo era ottenere la pole, ma sono molto soddisfatto del ritmo e del fatto che la moto funzioni bene. Solitamente c’è un grande equilibrio tra le forze in campo, ma qui credo che noi siamo un passo avanti”.

“Il campionato è molto lungo e non dobbiamo usare la testa. Dobbiamo ottenere quanti più punti possibile. Se giocheremo bene le nostre carte potremo arrivare a Valencia con la possibilità di fare qualcosa di molto importante e per questo domani dovremo cercare di ragionare ed essere lucidi”.