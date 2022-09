MotoGP | Espargaro: "Le Ducati vanno forte anche senza volerlo"

Il pilota dell'Aprilia è ancora secondo nella classifica generale, a 32 punti da Fabio Quartararo, che domenica partirà giusto davanti a lui. Il più anziano dei fratelli Espargaro è arrivato a Misano con l'intenzione di fermare l'emorragia di punti a favore di Pecco Bagnaia, terzo nella lotta per il Campionato del Mondo e vincitore delle ultime tre tappe in calendario, che ora si trova a 12 punti di distanza da lui.

Non sarà facile farlo sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, dove la Ducati è di casa dopo ed ha piazzato quattro Desmosedici GP ai primi quattro posti al termine delle qualifiche.

"Il muro Ducati c'è e sappiamo che ci sarà sempre. Da tempo diciamo che stanno facendo un ottimo lavoro. Vanno veloci anche senza volerlo", ha commentato Espargaro.

Il catalano è consapevole di dover cambiare marcia se vuole mantenere le sue possibilità di conquistare la corona, visto che non sale sul podio dal Gran Premio d'Italia di fine maggio.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"I punti si fanno domenica, dobbiamo rimanere tranquilli. Abbiamo lavorato bene, abbiamo ribaltato la moto e l'abbiamo resa un po' più lunga, più simile a quella di Maverick, per aumentare la stabilità in frenata", ha detto lo spagnolo, che negli ultimi tre round ha ottenuto 45 punti in meno di Bagnaia, ma due in più di Quartararo.

Il pilota dell'Aprilia sa che dovrà lavorare sodo per essere in lizza per il podio, ma crede che soprattutto nella quarta sessione di prove libere le RS-GP abbiano mostrato un passo molto interessante in ottica gara.

"Nella quarta sessione di prove libere penso che siamo stati i più veloci, mentre nelle qualifiche le cose non sono andate bene per me. Se ti manca un 1%, perdi cinque posizioni: questa è la MotoGP", ha dichiarato il pilota numero 41.