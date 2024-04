MotoGP | Espargaro: la sua guida "old style" preserva le gomme

Aleix Espargaro è il veterano della griglia... E non solo per la sua età! Il modo in cui guida la sua Aprilia è in netto contrasto con lo stile della nuova generazione, che Marc Marquez ha descritto come caratterizzate da uno stile di guida aggressivo, con molta velocità in curva e sempre più angolo di piega. Caratteristiche che diminuiscono quando diventano consapevoli della necessità di preservare le gomme.

"Le nuove generazioni stanno arrivando in MotoGP e guidano in modo diverso", ha spiegato il pilota del Gresini Racing a Portimao. "Prima usavo il gomito, ora usano la spalla! Martin, Pedro ed altri piloti usano molto il corpo. È uno degli elementi che devi capire nella guida".

"Si può notare che Aleix Espargaro è velocissimo con uno stile di guida completamente 'old style'", ha aggiunto Marquez. "Bisogna adattarsi alle prestazioni, alla moto ed alla squadra per trovare la soluzione migliore".

Espargaro non ha avuto l'inizio di stagione che sperava, con un ottavo posto sia in Qatar che in Portogallo, ma ha ottenuto un totale di tre vittorie nelle ultime due stagioni e la sua guida gli ha permesso di fare la differenza nel GP di Catalogna dello scorso anno, dove molti piloti lamentavano una mancanza di grip. Spesso riesce a conservare meglio le gomme, cosa che attribuisce al suo stile più morbido sulla moto.

"Negli ultimi due anni, con Romano (Albesiano, Direttore Tecnico Aprilia) e gli ingegneri, abbiamo cercato di analizzare i vantaggi e gli aspetti negativi di una guida di questo tipo, ed è emerso che influisce parecchio sugli pneumatici", ha descritto Espargaro. "In alcuni punti va bene, in altri no. Non è uno dei tecnici, ma in squadra c'è un ragazzo molto bravo, Matteo Baiocco, che analizza tutto, fa video e ne parliamo spesso".

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ma ci sono molti punti in cui ho un grande vantaggio, più di quanto si pensi. Al giorno d'oggi non è necessario spingere così tanto la moto appoggiando la testa a terra, perché c'è molta deportanza, quindi le moto sono molto più facili da guidare. Se si toglie un po' di peso in certi punti, si stressano molto meno gli pneumatici. Non è lo stile di guida più bello, questo è certo, ma è efficace".

Questo stile di guida dà ancora più frutti sull'Aprilia, il cui sviluppo è stato guidato principalmente da Espargaro negli ultimi anni, con il risultato di una moto totalmente adattata alle sue caratteristiche. Miguel Oliveira ha dichiarato che vorrebbe ispirarsi a questo stile di guida non aggressivo, ma che le sue dimensioni ridotte lo rendono difficile. In ogni caso, Espargaro rimane il punto di riferimento per Aprilia, e ne è felice.

"Nelle ultime stagioni ho avuto al mio fianco molti piloti forti e si può dire che sono un gran lavoratore e tutto quello che si vuole, ma alla fine bisogna andare forte, e io sono molto veloce. Quest'anno ci sono Raul (Fernandez), Miguel e Maverick (Vinales), che hanno un grande talento, quindi questo significa che il mio stile di guida non è poi così male".

Con Léna Buffa