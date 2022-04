MotoGP | Espargaro: "La partenza ci è costata 4 punti, ma il bicchiere è pieno"

"Il bicchiere è pieno, anzi l'acqua traborda". Non avrebbe potuto essere più chiaro Aleix Espargaro quando gli è stato chiesto dopo il terzo posto conquistato nel Gran Premio del Portogallo se il bicchiere fosse mezzo pieno o mezzo vuoto.

E' chiaro che per l'Aprilia il secondo podio stagionale sia un risultato da incorniciare, che avvicina sempre di più la perdita delle concessioni, ma soprattutto permette al pilota di Granollers si tenersi molto vicino alla vetta del Mondiale, lontana appena 3 punti. L'unico rammarico forse è per il tempo perso alla partenza, perché se fosse arrivato vicino a Johann Zarco con qualche giro di anticipo, si sarebbe potuto prendere anche la piazza d'onore, che lo avrebbe proiettato di nuovo in testa al campionato, come dopo il successo di Termas de Rio Hondo.

"Sono molto contento, anche se dobbiamo lavorare sulla frizione, che ci sta dando qualche problemino in tutte le gare, ma non siamo ancora riusciti a trovare un buon setting. Oggi ho perso molto tempo alla partenza e poi in lotta con Alex Marquez, ma il passo mi ha sorpreso, perché era davvero buono. Ero più veloce di quelli che avevo davanti e sono arrivato a prenderli. Alla fine ci ho provato a passare Zarco, ma non avevo abbastanza trazione. Ho tentato fino alla fine, ma non è stato possibile", ha detto Aleix ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD subito dopo essere sceso dal podio.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Poi è entrato un po' più nei dettagli dei problemi della frizione della RS-GP: "Stiamo lavorando. Stiamo provando dei setting diversi in tutti i turni. Qui Lorenzo (Savadori) ed il test team hanno utilizzato una frizione completamente diversa. Dobbiamo migliorare, perché il passo di tutti quanti è molto simile".

Quella puntina di disappunto è arrivata proprio pensando che partendo meglio avrebbe potuto essere leader: "Non so se oggi avrei potuto vincere, ma magari sarei potuto stare più vicino a Fabio e fare 20 punti, quindi abbiamo perso 4 punti. E' impossibile che sia sempre tutto perfetto, ma il passo lo abbiamo e quindi sono molto contento".

Però essere in lotta per il Mondiale è una cosa che lo gasa davvero tanto: "Il binomio Aprilia-Aleix sta funzionando molto bene. Adesso sono in una situazione nuova per me, perché non avevo mai lottato per il campionato. Ma in realtà non sono nervoso per questo, sono molto tranquillo. La sensazione di essere così veloce è bellissima, poi arriva Jerez che è una pista che mi piace molto di più di Portimao. Siamo quasi in testa al campionato: non deve essere un'ossessione, ma è una buonissima opportunità e la dobbiamo prendere", ha concluso.