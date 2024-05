MotoGP | Espargaro in pole a Barcellona davanti a Bagnaia, Marquez 14°

Quello di Barcellona sta diventando un weekend sempre più speciale per Aleix Espargaro. A soli due giorni dall'annuncio del suo ritiro a fine stagione, il pilota dell'Aprilia ha firmato la sua prima pole position stagionale e lo ha fatto prendendosi il record di quella che per lui è davvero la pista di casa, visto che è cresciuto a Granollers, la cittadina a pochi chilometri di distanza.

Il "Capitano" ha confermato che la RS-GP ha il potenziale per essere probabilmente la moto da battere sul tracciato catalano, dove lo scorso anno firmò una bellissima doppietta, ma ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per spuntarla nel duello con Pecco Bagnaia.

Proprio sotto alla bandiera a scacchi, Aleix ha fermato il cronometro su un tempo di 1'38"190, saltando davanti al campione del mondo in carica per appena 31 millesimi. E il ducatista è stato piuttosto sfortunato, perché si è visto cancellare un giro che sarebbe valso a lui pole e record a causa delle bandiere gialle innescate dalla doppia caduta di Jorge Martin e di Franco Morbidelli alla curva 2.

Poco male comunque per il piemontese, che è stato l'unico a riuscire a piazzare una Desmosedici GP in prima fila e sembra avere le carte in regola per due gare da protagonista. Nella sua scia, è stata strepitosa la prestazione di Raul Fernandez, che dopo essere passato dalla Q1 è riuscito a portare la sua Aprilia della Trackhouse in terza posizione. Inizialmente, lo spagnolo veniva indicato in settima posizione, ma poi gli è stato restituito un tempo che gli era stato cancellato erroneamente, che gli è valso la prima presenza in prima fila nella classe regina.

Staccate entrambe di meno di due decimi dalla pole, troviamo poi due KTM ad aprire la seconda fila, con Brad Binder che è riuscito ad avere la meglio sul rookie Pedro Acosta, che proprio oggi festeggia i suoi 20 anni. Un bravo, e bello grosso, se lo merita Fabio Di Giannantonio. Non solo il pilota della Pertamina Enduro VR46 è il solo ad essere riuscito a portare una GP23 in Q2, staccando il miglior tempo nella Q1, ma si è messo dietro anche quasi tutto il contingente di GP24, a partire proprio da "Martinator", che ha pagato il suo errore nel secondo run con il settimo posto in griglia.

E' andata anche peggio a Morbidelli ed Enea Bastianini, 10° ed 11°, con quest'ultimo che si è visto cancellare il suo giro migliore per una violazione dei track limits. E' notevole invece la prestazione di Alex Rins, che sembra aver visto la luce con il nuovo pacchetto aerodinamico omologato dalla Yamaha, visto che è riuscito ad infilarsi ottavo, davanti anche all'altra KTM di Jack Miller. Risultato che vale doppio se si pensa che il compagno Fabio Quartararo invece è rimasto relegato in Q1.

Fino a qui non decolla invece il weekend di Maverick Vinales, in ombra su una pista che sembra sorridere all'Aprilia ma non alle sue caratteristiche. Il pilota di Roses non è mai stato tra i più veloci ed in qualifica non ha fatto eccezioni, chiudendo 12° a quasi otto decimi dal compagno di box.

Continua il momento non facile di Marc Marquez in qualifica, perché l'otto volte campione del mondo non è riuscito a passare la tagliola della Q1 neppure questa volta. Anzi, il portacolori del Gresini Racing ha addirittura perso una posizione rispetto alla gara di due settimane fa a Le mans, perché in Catalogna scatterà 14° in entrambe le occasioni.

Davanti a lui, infatti, si è infilato anche il fratello Alex, che ha fatto un giro in più con la seconda gomma nuova, beffandolo per appena 6 millesimi. I due piloti della squadra faentina le hanno provate davvero tutte, con tanto di giochi di scia, ma questa volta non c'è stato niente da fare per passare il turno. Ma le loro difficoltà, sommate a quelle di Marco Bezzecchi, che è solo 16°, non fanno altro che sottolineare l'impresa che ha fatto Di Giannantonio portando la sua GP23 in Q2.

Tra il #93 (incappato anche in una scivolata alla curva 5 in FP2, a riprova della giornata storta) ed il pilota della Pertamina Enduro VR46 c'è spazio anche per Miguel Oliveira, che prosegue a sua volta il suo momento non particolarmente brillante, perché il portoghese è l'unico tra i portacolori Aprilia a non essersi infilato in Q2 con la sua RS-GP della Trackhouse Racing.

Bisogna scendere fino al 17° posto invece per trovare Quartararo, che fino ad un certo punto aveva dato la sensazione di potersi qualificare, ma poi ha chiuso a poco meno di mezzo secondo dal miglior tempo della Q1 firmato da Di Giannantonio. Per il pilota della Yamaha, dunque, aumenta il rammarico per aver mancato l'accesso diretto alla Q2 ieri, perdendo tempo per la sostituzione della catena.

Ancora una volta in grande difficoltà le Honda, con la migliore delle RC213V che occupa solamente la 18° posizione con Johann Zarco, incappato anche in una scivolata nel finale. Se si vuole guardare il bicchiere mezzo pieno, si può dire che almeno sembra confermato il progresso fatto con il nuovo pacchetto aerodinamico che il francese ha omologato qui, perché le altre quattro moto sono in coda al gruppo, alle spalle anche della GasGas Tech3 di Augusto Fernandez.

Questa volta non è ultimo, ma è poco distante, Luca Marini. Il pilota della HRC è in 22° piazza, anche se va detto che ha fatto un tempo molto simile a quello del compagno Joan Mir che lo precede. Alle spalle dell'italiano c'è solo la wild card Stefan Bradl, tornato in sella oggi dopo essere stato fermato ieri pomeriggio da un virus intestinale.

