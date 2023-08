MotoGP | Espargaró: "In Aprilia stiamo fondendo i sensori per la pressione”

Aleix Espargaro era consapevole del fatto che il Gran Premio d’Austria sarebbe stato un fine settimana complicato per lui e per Aprilia. Il pilota di Granollers aveva già avvisto che il Red Bull ring sarebbe stato la Kryptonite della moto di Noale, previsione che si è poi compiuta. Infatti, il #41 ha chiuso il decimo appuntamento della stagione 2023 con una settima posizione nella Sprint e una nona nella gara lunga della domenica.

Finita l’azione in pista, il catalano ha voluto fare un bilancio della situazione. Pur avendo messo in evidenza i problemi della RS-GP, ha anche riconosciuto i suoi, avendo ammesso di non essere stato troppo preciso nei tre giorni.

Tuttavia, nelle dichiarazioni ai vari media tra cui Motorsport.com, Espargaro ha anche sottolineato la prestazione del suo compagno di squadra Maverick Vinales. Il pilota di Roses ha chiuso la sprint in ottava posizione e la gara lunga in sesta. Secondo Aleix è stato uno dei suoi gran premi più forti, questo evidenzia anche che Aprilia non ha brillato a Spielberg.

“È stato un fine settimana complicato, non sono stato all’altezza”, ha esordito. “Né io né la moto, ma soprattutto io. È una pista dove facciamo molta fatica a fermare la moto, non rispecchia il mio stile di guida. Per me, anche se Maverick non ha brillato in termini di posizione finale, l’ho visto poche volte a un livello così alto da quando siamo compagni di squadra in Aprilia. Anche così, guidando come ha fatto tutto il fine settimana, non ha potuto lottare per il podio o per la vittoria. Questo significa che in Aprilia dobbiamo lavorare di più in questo tipo di piste”.

Uno dei problemi maggiori della RS-GP, soprattutto quello messo in evidenza da Vinales negli ultimi fine settimana, è il dispositivo di partenza. Anche se Aleix ha fatto capire di aver migliorato, cosa che si è notata nella gara di domenica, ha sofferto nei giorni precedenti. Il catalano è in sintonia con il suo compagno di squadra e sostiene che si debba ancora migliorare.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Domenica si è notato un miglioramento nel dispositivo di partenza, venerdì e sabato abbiamo avuto tantissimi problemi. La moto faceva spinning e mi si fermava, lo avete visto in alcune prove. Sono dovuto tornare al box spingendo la moto. Ma domenica mattina abbiamo scoperto il motivo”, ha rivelato Espargaro.

“Il dispositivo di partenza di Aprilia deve migliorare molto. Non mi posso lamentare, perché non smettono di lavorare, di portare cose. Ma a volte lavori tanto e i risultati non sono quelli sperati. Ci sono altri marchi che sicuramente stanno lavorando molto e non sono competitivi. Noi in questo ambito abbiamo un dipartimento intero che ci lavora, non smettono di portare cose e abbiamo migliorato molto rispetto al passato, ma non è sufficiente”, ha commentato il pilota Aprilia.

Infine, ad Aleix è stato chiesto se ci fossero novità con la norma introdotta a Silverstone in riferimento alla pressione minima delle gomme. Aleix ha scoperto un altro problema per l’Aprilia: “Sabato hanno controllato la pressione a me e Maverick, ma credo che non possano controllarci molto, perché stiamo sparando la temperatura anteriore troppo alta e stiamo fondendo i sensori. Non credo che saranno in grado di controllarci. Qui le pressioni sono il doppio del minimo. Anche se si fora, lo pneumatico si gonfia da solo. Abbiamo battuto il record di temperatura sabato, è molto più elevato di quello degli altri marchi. La moto è inguidabile, anche perché Maverick ed io abbiamo provato ad andare oltre. Io sono físicamente distrutto”, ha concluso.