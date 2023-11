MotoGP | Espargaró: "Ho chiesto scusa col cuore a Morbidelli”

Aleix Espargaro è stato travolto da Miguel Oliveira alla Curva 6 del primo giro della Sprint in Qatar, fratturandosi la testa del perone sinistro. Il pilota Aprilia ha corso anche domenica, ma si è dovuto ritirare a causa del dolore. Questo fine settimana, nell’ultimo appuntamento della stagione, Aleix proverà a prendere parte al Gran Premio di Valencia. Pur non avendo ancora recuperato, il pilota di Granollers ha una “missione”: aiutare il suo amico Jorge Martin.

"Non sto bene, spero di stare molto meglio, in altri infortuni con due o tre giorni si migliora molto. Sono triste ma questa volta ho fatto tutto il massimo, ma non si può chiedere l’impossibile, mi sono rotto a metà sabato sera e siamo a giovedì, ho una frattura al perone e il problema è che tutti i legamenti e i muscoli della gamba sono molto gonfi e non ho mobilità nella caviglia. In tre giorni è difficile recuperare. Non ci penso molto, forse sarei dovuto rimanere a casa e venire per il test, ma eccomi qui, salirò sulla moto e vedremo. Anche se la vedo molto difficile".

Oltre a essere un amico e un "padrino", Aleix è il più grande sostenitore delle possibilità di Jorge Martín di vincere il titolo della MotoGP: "Gli do molte più possibilità di quante ne dia la maggior parte delle persone, e non per la mia amicizia. Tutti abbiamo la percezione che sia a 21 punti di distacco e che ne manchino 25, ma ne mancano 37 e sono tanti. Su un circuito piccolo come quello di Valencia è più fattibile recuperare. Jorge ha solo un'opzione, ovvero dare spettacolo e andare all'attacco. Direi che se avessi dieci o dodici punti di vantaggio darei più credito a Pecco, ma con 21 punti si può essere tentati di andare a proteggerli, e questo è molto pericoloso".

Aleix punta a “fare lo show e andare all'attacco", inteso come fare gruppo in testa per mettere dei piloti in mezzo, non per scappare: "Tirare e scappare sarebbe la cosa più assurda che Jorge possa fare", ha detto prima di ammettere che cercherà di aiutarlo. "Sono pronto al cento per cento a dargli una mano, è uno dei motivi per cui sono qui, in ogni modo possibile, parlando e in pista. Abbiamo parlato molto e una cosa di cui sono molto orgoglioso è che ogni volta che ha un'idea o un piano, Jorge, che è più nervoso di me, anche se non sembra, viene subito a parlarmene, condividiamo molte cose", ha spiegato.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

L’incontro con Morbidelli

Oltre all'infortunio, Aleix ha lasciato il Qatar ferito dallo scontro con Franco Morbidelli, prima in pista e poi nelle dichiarazioni di ciascuno di loro. Una questione che Aleix ha voluto risolvere questo giovedì a Valencia. "Sono andato al motorhome di Morbidelli per parlargli e scusarmi. Non è importante se sia stata colpa mia o sua: ho reagito male. Quei tre secondi mi fanno sembrare una persona cattiva, e io non lo sono. Per questo mi sono seduto con lui sul divano e gli ho chiesto scusa", ha ammesso lo spagnolo.

"Lavorerò per capire come gestire meglio le situazioni di forte tensione, in modo da non ripetere quanto accaduto. Le stagioni sono sempre più lunghe, ma devo imparare. Lavoro già con uno psicologo, ma non è come premere un pulsante. Negli ultimi due mesi ho già cambiato diverse cose nel mio ambiente, e neanche questo mi ha aiutato. Joan (Lacueva, ndr), che è un mio amico e che ha viaggiato con me negli ultimi dieci anni, non lavora più con me. Spero che nel 2024 farò meglio. Accetto le critiche. So cosa riceverò per quello che dico, ma non me ne frega niente di quello che dicono sui social media; sono andato a parlare con Franco perché è quello che sentivo nel mio cuore", ha detto il maggiore dei fratelli Espargaró.