MotoGP | Espargaro furioso con Marquez: “Aspetta le scie, è una vergogna”

Dopo i grandi risultati delle scorse gare, Aleix Espargaro ha iniziato il Gran Premio di Spagna con il piede giusto, firmando il quarto tempo al termine della prima sessione di prove libere. La pista di casa sembrava essergli amica, almeno fino al turno pomeridiano, dove non ha potuto migliorarsi chiudendo solamente in tredicesima posizione. Il pilota Aprilia resta così fuori dalla top 10 nella classifica combinata e virtualmente nel Q1.

Il pilota di Granollers attribuisce il risultato delle FP2 alla perdita di concentrazione dovuta a uno screzio avuto con Marc Marquez. Durante il secondo turno del venerdì infatti, il portacolori della Casa di Noale si è trovato il pilota Honda in scia, alla ricerca del tempo. Tuttavia, la strategia dell’otto volte campione del mondo ha infastidito Aleix, che ai microfoni della stampa al termine della giornata di prove ha espresso il proprio disappunto nei confronti del modo di stare in pista del connazionale.

Espargaro sottolinea quanto l’attesa in pista alla ricerca delle scie sia una manovra pericolosa, ma reiterata e che Marquez porta avanti da diverso tempo: “Marc fa la stessa cosa da un anno, resta in mezzo alla pista e aspetta, aspetta, aspetta. Non è normale. Oggi ha quasi fatto cadere Pol (Espargaro), poi è quasi caduto Gardner e anche Oliveira. Ha aspettato fermo per quasi un minuto, lo vedevo in fondo al rettilineo a un chilometro. Non lo capisco, è una vergogna. L’unica spiegazione è che gli manca fiducia. Altrimenti perché Marc dovrebbe aspettare un’Aprilia a Jerez? Io non ho un’altra spiegazione”.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

È infatti un Marquez irriconoscibile rispetto a quello che due anni fa era una spanna sopra tutti. Proprio qui a Jerez, l’allora campione del mondo in carica si è infortunato il braccio destro in una furiosa rimonta dalle retrovie. La facilità con cui effettuava i sorpassi e si liberava degli avversari sembra solo un vago ricordo. Questo però, secondo Aleix Espargaro non giustifica l’atteggiamento che ha avuto oggi in pista: “Il giorno in cui è caduto qui sembrava che corresse contro la Moto2. Mi sono arrabbiato molto”.

Tuttavia, Aleix Espargaro è convinto del fatto che Marc Marquez sia libero di fare ciò che ritiene opportuno dal momento che la Direzione Gara non impedisce tali comportamenti. Il pilota Aprilia infatti se la prende proprio con la Direzione Gara, che secondo lui dovrebbe iniziare a punire anche i piloti MotoGP, non solo concentrarsi sui giovani della classe cadetta: “Non do la colpa a lui, può fare ciò che vuole. Piuttosto incolpo la Direzione Gara. Si riempiono la bocca con sanzioni ai piloti della Moto3, ma la MotoGP è peggio. Che cavolo fai? Qualcuno vede normale che un nove volte campione del mondo resti fermo in pista in attesa di prendere la scia di un’Aprilia?. Ho perso la concentrazione e per questo ho chiuso 13°. Questo è solo colpa mia. Ma Marc Marquez è così e non riesco a capirlo”.