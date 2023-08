MotoGP | Espargaro: “È uno dei giorni in cui mi sento invincibile”

Mancava dal gradino più alto del podio dal Gran Premio d’Argentina dello scorso anno e oggi è tornato a sentire il dolce profumo della vittoria: Aleix Espargaro è stato autore di un capolavoro nel Gran Premio di Gran Bretagna, in cui ha rimontato dalla 12esima casella per compiere un sorpasso all’ultimo giro su Pecco Bagnaia che gli è valso il primo successo della stagione.

Il catalano regala ad Aprilia la prima vittoria quest’anno, con una gara domenicale decisamente solida e caratterizzata da intelligenza e strategia. Le gocce di pioggia che sono cadute nelle fasi finali di gara hanno lasciato con il fiato sospeso, ma il pilota della Casa di Noale è rimasto lucido per riuscire poi a piegare il campione del mondo in carica e far suonare l’inno spagnolo a Silverstone.

“Ci sono dei giorni, nella mia carriera devo dire molto pochi, in cui senti qualcosa più”, spiega un Aleix Espargaro che non trattiene l’emozione per aver centrato il suo secondo successo in carriera. “Ti senti invincibile, magari poi non lo sei ma tu lo senti. Io già nel giro di formazione in griglia sentivo di avere una trazione spettacolare. Sono partito bene e sono arrivato in modo relativamente facile vicino a Pecco”.

Una volta messa a segno la rimonta, è arrivata la parte complicata: provare l’attacco su Bagnaia. Nonostante sembrasse averne di più, non ha tentato subito l’attacco, restando dietro e lasciando il pilota Ducati a dettare il ritmo quando è arrivata la pioggia. “Ho visto che Pecco controllava molto il gas e non voleva usare tanto la gomma posteriore. Allora ho pensato di passarlo e andare via perché credevo di avere più ritmo. Però ha iniziato a piovere e per un attimo ho perso il feeling, perché mentalmente ho detto ‘no, non è possibile oggi’. Ma ho visto che ero molto forte e avevo molta trazione, così ho aspettato l’ultimo giro per attaccare”, spiega Aleix.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Sembra che passi una vita in tre minuti”, prosegue parlando della pioggia come coefficiente di difficoltà. “La prima cosa è stata che ho visto che avevo un po’ di vantaggio rispetto agli altri, ma è sparito quando ha iniziato a piovere. Poi quando Binder e Vinales mi hanno passato, sono rimasto un po’ deluso e ho un po’ perso il focus. Ma poi mi sono detto ‘ormai sono arrivati tutti, hai comunque perso la vittoria. Vai a full’. Devo dire che la cosa difficile oggi è quello che ha fatto Pecco. Ciò che ha fatto lui è stato molto più complicato di quello che ho fatto io, perché lui apriva la pista e quando mi sono messo nella sua scia negli ultimi tre giri ero super concentrato per vedere dove pattinava di più, dove era inferiore a me per attaccarlo alla fine. Ho valutato tutto e ho visto che o lo passavo alla Curva 3 o dove l’ho passato alla fine. Ha funzionato bene”.

La gara odierna a Silverstone è il frutto del lavoro che sia lui che la squadra stanno portando avanti, oltre a ripagare dalle difficoltà incontrate negli ultimi tempi, in cui ha dovuto combattere in gare complicate. Tutto o niente per Aleix Espargaro, che oggi ha messo a segno una rimonta mostrando una faccia completamente diversa da quella delle ultime gare: “O passo molto facilmente o non passo. Il giorno in cui faccio i sorpassi, posso superare in un giro solo cinque piloti, anche del calibro di Binder, Maverick. Li passavo molto facilmente oggi”.

“Invece ci sono altri giorni in cui non riesco a passare un singolo pilota in 20 giri. Perciò questa è una cosa che devo migliorare. Non è una cosa buona, perché se non sono nettamente migliore, e questa è una cosa abbastanza difficile, non sorpasso. Perciò il feeling con l’anteriore e il posteriore oggi era spettacolare e potevo fare sorpassi facilmente”, racconta il pilota Aprilia. “Oggi grande Aprilia, tre moto in top 5! Stiamo arrivando!”, conclude lo spagnolo.