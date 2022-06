MotoGP | Espargaro: "Doppietta Aprilia? In gara sarà difficile"

Il pilota nato a soli cinque chilometri dal circuito aveva già avvisato, in vista della sua gara di casa, di trovarsi nel momento migliore della sua vita e che non era disposto a lasciarsi sfuggire una opportunità che il destino gli aveva consegnato dopo tanti anni di inciampi.

Oggi il pilota dell’Aprilia ha dominato la prima giornata di prove del GP di Catalunya attirando l’ammirazione dei suoi avversari.

“Se la gara si fosse corsa oggi Aleix sarebbe scappato via, sono rimasto sorpreso dalla sua prestazione” ha dichiarato Enea Bastianini, mentre Bagnaia ha aggiunto: “Aleix è in un momento favoloso e l’Aprilia è migliorata molto. È un candidato alla vittoria”.

“È incredibile. Ho 30 giornalisti intorno a me mentre Nadal sta giocando al Roland Garros” ha dichiarato Espargaro.

“Quando si dice che è difficile lottare per gli ultimi posti, cadere e rialzarsi, non è un luogo comune, è la pura realtà. Stando davanti non si soffre, si è rilassati e ci si diverte. È il mio Gran Premio di casa ma non sento alcuna pressione, volevo solo scendere in pista e dimostrare a tutti che sono molto veloce”.

Dopo che l’Aprilia ha piazzato entrambe le moto al vertice della classifica dei tempi al termine della giornata odierna è stato chiesto ad Aleix se anche in gara la Casa di Noale potrà puntare alla doppietta.

“Vedo che abbiamo già saltato il sabato (ride). Mi piacerebbe, sarebbe bello ottenere una doppietta Aprilia domenica, ma questa pista è molto difficile, il calo delle gomme è molto elevato, la gomma scivola molto e anche se in questo sport si tratta di andare veloci, il pilota più veloce non sempre vince. Questa è una delle piste in cui essere il più veloce non ti garantisce la vittoria. Bisogna lavorare sodo e arrivare alla fine della gara con abbastanza gomma per avere una possibilità”.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Siamo stati costanti. Con la gomma media sono stato molto veloce per dieci giri, ma dobbiamo vedere dall'undicesimo o dodicesimo giro. Vedremo domani nelle FP4 se terranno".

Aleix ha poi fatto presente come l’attuale competitività sua e della Aprilia ha cambiato la concezione che il paddock aveva nei confronti dello spagnolo e della Casa italiana.

“Rivola l’aveva già detto quando abbiamo vinto in Argentina. Ci aveva avvertito che se avessimo continuato così non saremmo più stati simpatici. Livio Suppo ha dichiarato che se non vincerà la Suzuki vorrebbe che il titolo lo vincessi io, ed è un qualcosa che fa sperare. La verità è che tutto ciò che sta accadendo quest’anno è molto strano”.

“Vincere qui domenica sarebbe incredibile. Non sono mai salito sul podio a Barcellona” ha proseguito Aleix.

Quando gli sono state riportate le dichiarazioni di Bastianini, il pilota dell’Aprilia ha condiviso un ulteriore pensiero del pilota del team Gresini. Secondo Enea, infatti, è prematuro fornire giudizi definitivi già al venerdì.

“Sono assolutamente d’accordo con quanto detto da Enea, ma preferisco chiudere in vetta al venerdì piuttosto che chiudere con il terzo tempo come ha fatto lui. Tutti dicono che oggi è solo venerdì, ed è vero, ma preferisco chiudere questa giornata con il mio ritmo. Domenica vedremo”.