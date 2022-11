MotoGP | Espargaro: “Critiche ad Aprilia? Non mi pento, sono fatto così”

Il sogno iridato è ormai sfumato, ma Aleix Espargaro si presenta all’ultimo appuntamento della stagione con qualcosa da dire ancora. C’è in ballo la terza posizione nella classifica generale, che si sta contendendo con Enea Bastianini, e davanti al suo pubblico è determinato a concludere in bellezza una stagione decisamente positiva. I passi falsi della trasferta asiatica lo hanno eliminato dalla lotta mondiale, però il bilancio del 2022 di Aprilia è più che buono.

La battaglia con il romagnolo del team Gresini sarà dura, Bastianini arriva a Valencia carico dalla quasi vittoria di Sepang e punta a concludere la sua avventura con la squadra dell’indimenticato Fausto con un guizzo, prima di salire sulla Desmosedici GP ufficiale. Però dovrà vedersela con un Aleix Espargaro che non vuole lasciare nulla e pensa di meritare la terza posizione in campionato: “Sarebbe giusto perché stiamo stati per tutto l'anno molto vicini a giocarci il titolo. Enea ha vinto molte gare, ma anche noi ci meritiamo quel terzo posto”.

“Ci spero tantissimo e lotterò per riuscirci, questa settimana ho parlato molto con i miei tecnici e quelli di Noale per cercare di capire cosa è successo nelle ultime gare. A dire la verità non abbiamo capito molto cosa sia successo, ma abbiamo cercato di risolvere il problema. Qui a Valencia avrò una moto praticamente nuova, siamo tornati a quello che avevamo all’inizio dell’anno, ma con alcune evoluzioni che secondo me sono positive. Sarà una moto un po' ibrida e analizzeremo quello verrà fuori. Per capire cosa è successo c’è tempo, ora la cosa importante è tornare a essere veloci”.

Le gare in Asia infatti sono state una delusione per il catalano dell’Aprilia, che è sprofondato a causa di errori e noie tecniche che lo hanno tagliato fuori dalla battaglia per il titolo. Il pilota di Granollers inoltre non si è risparmiato al momento di esporre delle critiche nei confronti della squadra. Per questo atteggiamento è stato duramente criticato, ma si difende e giustifica le proprie parole, spiegando anche quanto in realtà la sua stagione sia stata positiva e quanto sia grato alla squadra per il lavoro fatto durante l’anno.

“Forse sono stato un po’ troppo duro in Thailandia e in Australia, ma sono passato dal lottare per il podio a non essere in top 10 e lo shock è stato grande. Ma non mi sono pentito di quello che ho detto, io sono fatto così. Forse dovevo esprimere queste cose più all'interno del box, ma non cambierò, lo posso garantire. Ho un contratto per correre altri due anni in questo paddock e in questi due anni sarò la stessa persona, quello che penso lo dico. Ho sbagliato, ma è il mio carattere”, ironizza il pilota di Granollers.

Tuttavia, se fa un bilancio della stagione, Aleix Espargaro non può che essere soddisfatto e lo esprime con enorme gratitudine: “È anche vero che l'anno scorso avevamo fatto un solo podio, il primo di Aprilia in MotoGP, e quest’anno abbiamo fatto molti podi, una vittoria e abbiamo lottato per il titolo. È stata una stagione impressionante, indipendentemente da quello che succederà qui a Valencia. Posso garantire che Aprilia ha fatto il massimo per darmi una moto competitiva questo fine settimana, come ho detto è totalmente nuova, tornando indietro su alcune soluzioni. Sono stato abbastanza critico nelle ultime gare e non voglio più esserlo, meglio stare uniti questo weekend. Finire nei primi 3 in campionato sarebbe un risultato storico, siamo positivi. Poi vedremo nei test”.

Proprio Valencia ospiterà i test della pre-stagione 2023 e si svolgeranno martedì. Lì Aleix avrà modo di provare la RS-GP del prossimo anno. Però ora la priorità va al fine settimana, dove ha un obiettivo chiaro: “Penso di poter sperare in una bella gara, l'anno scorso ero stato in testa nelle FP3, poi in gara ero stato vicino ai migliori prima che la gomma calasse. A parte il campionato, che è importante, sarebbe molto bello finire l'anno con un podio e credo questa sia una pista buona per noi”.

Espargaro vuole concludere al meglio la sua miglior stagione in MotoGP fino ad ora e quale migliore occasione di farlo davanti al pubblico di casa? Per il weekend infatti sfoggia un casco celebrativo dedicato al figlio Max. A Barcellona aveva corso con un casco dedicato alla figlia Mia, e per accontentare i due gemellini, Aleix avrà un casco speciale: “Mio figlio Max mi ha detto che per Barcellona avevo fatto un casco speciale per Mia e ne voleva uno anche lui. Gli piacciono i dinosauri, allora ha iniziato a disegnare e colorare. Io ho fatto le foto e le ho mandate al mio designer. Lo voleva con i dinosauri e verde...penso che sia un casco molto bello, poi il verde è il colore della speranza, quindi speriamo che mi porti fortuna".