MotoGP | Espargaro critica Ducati: "Martin ha più talento di Enea"

Venerdì scorso, Ducati ha sciolto ogni dubbio ufficializzando la scelta del secondo pilota per il team ufficiale nel 2023. La decisione, che all’inizio dell’anno pendeva a favore di Jorge Martin, ha subìto un cambio quando Enea Bastianini è riuscito a vincere tre delle prime sette gare della stagione. Questo è avvenuto poco prima del Gran Premio d’Italia, quando la Casa di Borgo Panigale aveva previsto di annunciare la promozione dello spagnolo come compagno di squadra di Pecco Bagnaia.

I buoni risultati di Enea e la pressione mediatica, a cui i piani alti di Ducati sono sempre stati sensibili, hanno obbligato a un cambio di strategia, aprendo una specie di competizione tra i due per vedere chi conquistasse il posto. Questa situazione ha messo una grande pressione su entrambi i piloti. Nonostante da allora Jorge avesse ottenuto più del doppio dei punti di Enea nelle ultime sei gare, Claudio Domenicali, CEO Ducati, ha fatto valere il suo voto affinché fosse il romagnolo il pilota prescelto.

Parlando con Aleix Espargaro nel Podcast di MotoGP dell’edizione spagnola di Motorsport.com, il pilota Aprilia ha spiegato che se fosse dipeso da lui, la decisione sarebbe stata un’altra: “Io avrei scelto Martin, ma non vale perché sono molto amico di Jorge e magari non sono imparziale”, ha affermato Aleix, secondo classificato nella generale del mondiale.

Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP Photo by: Dorna

Se effettivamente la forte amicizia tra il catalano e il pilota Pramac può influire dal punto di vista di Aleix, il portacolori Aprilia ha giustificato quella che sarebbe stata la sua scelta e ha fatto notare che il “concorso” messo in atto da Ducati ha influito nei risultati dei piloti coinvolti: “Secondo me Jorge ha più talento, è un killer, ha un talento bestiale. Penso che quest’anno Martin non stia ottenendo i risultati che lo rispecchiano per colpa di questa cosa e per come l’ha gestita Ducati”.

Nonostante avesse agito in un’altra maniera, il pilota Aprilia comprende che la Casa di Borgo Panigale abbia preso la direzione di Bastianini: “Bisogna anche dire che quando hai tanti giovani forti, alla fine non è nemmeno un ragionamento sbagliato: giocatevi la moto e dimostratelo in pista. Io ho sempre pensato che noi sportivi dobbiamo guadagnarci il pane competendo, ma a loro è stata messa molta pressione. Personalmente, credo che a livello di stabilità e velocità, Jorge Martin sia il più somigliante a Marc Marquez che ci sia sull’attuale griglia di MotoGP, ma la scelta è di Ducati”.