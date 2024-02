MotoGP | Espargaro: “Con l'aerodinamica la moto è difficile da capire”

A poco meno di un mese dall’inizio della stagione, Aprilia ha tolto i veli alla nuova RS-GP, l'arma che sarà chiamata a dare filo da torcere a Ducati. Durante i test invernali, la squadra di Noale si è mostrata ancora una volta tra le più innovative in termini di aerodinamica e tecnologia, con soluzioni che strizzano l’occhio alla Formula 1. Così, Aleix Espargaro punterà a compiere ulteriori passi in avanti nel 2024, anno che si rivelerà cruciale per il suo futuro.

“Il Capitano” è pronto a tornare in pista e non dovrà attendere troppo. Già domani, infatti, la MotoGP torna in azione per gli ultimi test invernali, che saranno fondamentali per deliberare le soluzioni tecniche definitive: “Non vedo l’ora di iniziare questo 2024. È stato un inverno molto positivo, mi sono allenato bene, senza infortuni. Sono veramente motivato per questa stagione e spero di avere delle novità importanti nella parte moto. La moto del 2024 mi sembra più bella di quella dell’anno scorso. Ha un po’ più di viola, che è un colore che mi piace molto. Abbiamo sempre più aerodinamica e quindi diventa più difficile da capire bene, ma a me sembra molto bella”.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Photo by: Aprilia Racing

La stagione che sta per cominciare è la più lunga della storia del campionato e sarà fondamentale rimanere concentrati, visto il grande impegno che richiede. Ma Aleix Espargaro è preparato per la sfida, che affronterà insieme alla squadra che ritiene una famiglia: “Quest’anno il campionato sarà più lungo e più impegnativo. Abbiamo anche la nuova pista in Kazakistan, si torna da Aragon. Andiamo dall’altra parte del mondo per tante, tante gare. Sarà dura dal punto di vista dell’impegno, soprattutto a livello mentale più che fisico. Ma devo dire che sono in uno dei team più belli di tutto il campionato. Ho una squadra spettacolare e questo sicuramente mi aiuta. Ma sarà una stagione lunga”.

Il campionato sarà lungo e impegnativo, tuttavia rappresenterà una nuova occasione per mostrare i passi in avanti compiuti. Proiettandosi già nel finale del 2024, Aleix Espargaro si prefissa degli obiettivi. L’ambizione è molta in Casa Aprilia, ma le possibilità di concretizzare questi obiettivi è reale, secondo il pilota: “Alla fine del 2024 sarei contento di una top 3. Gli ultimi due anni lo abbiamo sfiorato, ma non abbiamo ancora portato a casa questo risultato nella classifica mondiale. Questo è il mio obiettivo per il 2024”.