MotoGP | Espargaro: “Con il livello attuale, 25 punti non sono tanti”

A Motegi, gli addetti all'elettronica dell’Aprilia di Aleix Espargaro hanno dimenticato di disattivare la eco-map (modalità di risparmio carburante) con cui lo spagnolo ha completato il giro di ricognizione. Questo ha costretto il pilota della Casa di Noale a un frettoloso cambio di moto e a partire con la seconda RS-GP, ma dalla pit lane.

Lì ha perso tutte le possibilità, che a suo dire erano molte, di ridurre i 17 punti che lo separavano da Fabio Quartararo, leader della classifica generale. Espargaró ha lasciato il Giappone arrabbiato, ma più per l'occasione mancata che per lo sfortunato episodio dell'elettronica del suo prototipo.

Quattro giorni dopo, già in Thailandia, il catalano ritiene che dovranno accadere ancora molte cose prima che il titolo si decida a favore di uno dei quattro principali contendenti, e si vede capace di tutto. "Cercherò di recuperare i punti persi perché, al momento, 25 punti non sono molti. Con il livello attuale della MotoGP, in una giornata storta si può finire molto indietro e perdere molti punti", ha detto il maggiore dei fratelli di Granollers (Barcellona), convinto che questo scivolone renderà lui e la squadra italiana più forti.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Aprilia Racing

"Abbiamo utilizzato l'errore commesso per esaminare tutto. Non è stato così semplice come si potrebbe pensare. Sono errori che possono capitare, sono le corse", ha aggiunto il pilota dell'Aprilia che, nonostante sia rientrato in gruppo e abbia effettuato diversi sorpassi, ha tagliato il traguardo in 16esima posizione, mancando i punti per la prima volta in questa stagione.

A Buriram, il numero 41 ritiene che la RS-GP sia cambiata così radicalmente negli ultimi due anni che le sensazioni che proverà una volta sceso in pista non avranno nulla a che vedere con le sue precedenti esperienze su questo stesso tracciato: "Non posso sapere se questo circuito mi piace o no, perché non me lo ricordo. Ma nel 2019 non mi piaceva nessuna pista a causa della moto che avevo", ha osservato Espargaró, che ritiene che la pioggia prevista possa essere un'altra "opportunità per far accadere cose inaspettate".