MotoGP | Espargaro batte Bagnaia di un soffio per la pole di Barcellona

E' stata una qualifica veramente da cardiopalma quella del Gran Premio di Catalogna di MotoGP. Aleix Espargaro e l'Aprilia hanno confermato i pronistici, andando a prendersi la seconda pole position stagionale, ma Pecco Bagnaia gli ha fatto sudare le proverbiali sette camicie per conquistarsela.

Nonostante una temperatura quasi infernale, il run decisivo è stato il secondo e il pilota di Granollers è stato bravissimo ad andare a firmare il nuovo record della sua pista di casa, a Barcellona, fermando il cronometro su un tempo di 1'38"742, con il quale ha ritoccato di pochi millesimi quello che aveva confezionato stamani in FP3.

Al secondo giro però è andato lungo in staccata alla curva 10 e quindi ha dovuto attendere qualche interminabile secondo prima di fare festa. Bagnaia infatti ha scelto una strategia diversa, entrando in pista prima per fare anche un cooling lap tra i due tentativi. E proprio a tempo scaduto il ducatista era arrivato al T3 con 14 millesimi di vantaggio. Un margine che però poi ha dissipato nel T4, presentandosi sul traguardo staccato di 31 millesimi da Aleix.

Quella di domani però si prospetta per essere una gara "caldissima" e non solo per le temperature, perché a completare la prima fila ci sarà il leader iridato Fabio Quartararo, che però non ha lottato fino in fondo per la pole, chiudendo a 217 millesimi. I principali contendenti al titolo quindi sono tutti lì e alla "festa" manca solo Enea Bastianini, purtroppo eliminato in Q1.

Le Ducati si sono mostrate in grande forma anche su una pista storicamente poco amica come quella catalana, perché hanno monopolizzato la seconda fila. Le due GP22 della Prima Pramac Racing sono in quarta ed in sesta posizione rispettivamente con Johann Zarco e Jorge Martin. Dopo la bellissima pole position del Mugello, tra di loro però c'è stata una grande conferma per Fabio Di Giannantonio, quinto con la sua GP21 griffata Gresini Racing.

Ma sono addirittura sei le Rosse che si sono piazzate nelle prime quattro file, perché ci sono anche quella di Luca Marini in nona posizione e in 11° invece quella di Jack Miller, che continua però a non riuscire a sfruttare la Desmosedici GP come i compagni di marchio quando è il momento di andare a fare il time attack.

A dividere la terza fila con Marini, precedendolo in settima ed ottava posizione, ci sono la Suzuki di Alex Rins, che nel primo run ha sfruttato il gancio di Quartarao e poi non ha trovato quello giusto nel secondo, e l'altra Aprilia di un Maverick Vinales, che finalmente è riuscito a fare un passo avanti anche in qualifica, pur essendo dovuto passare dalla Q1, nella quale aveva fatto il miglior tempo.

Il quadro dei piloti che sono entrati in Q2 si completa con le due Honda di Pol Espargaro e Takaaki Nakagami, che scatteranno in decima ed in 12° posizione. Il giapponese, che si è qualificato per un soffio in Q1, ha per il momento scartato il nuovo telaio di Marc Marquez, che la HRC gli aveva affidato, preferendo rimandare ai test di lunedì tutte le prove di rito.

La Q1 purtroppo ha regalato una delusione ai ragazzi di casa nostra, perché Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini si sono ritrovati ad essere eliminati per appena una manciata di millesimi: 17 quelli fatali al pilota della Mooney VR46 e 23 quelli del portacolori del Gresini Racing, che vede mettersi ulteriormente in salita la sua rincorsa al titolo dopo la caduta del Mugello, visto che domani scatterà 14° con i suoi rivali tutti in prima fila.

Ci hanno provato anche le KTM, con Brad Binder che a sua volta si è ritrovato fuori dalla Q2 per soli 26 millesimi, ma dovrà schierare la sua RC16 in quindicesima posizione. Il compagno Miguel Oliveira, che invece ha pagato un paio di decimi, aprirà una sesta fila della quale farà parte anche un deludente Joan Mir, solamente 17° con la seconda Suzuki. Da quando la Casa di Hamamatsu ha annunciato il suo ritiro a fine anno, il maiorchino purtroppo sembra essersi un po' "scollegato".

Ennesima qualifica da dimenticare anche per Franco Morbidelli ed Andrea Dovizioso, che sono rispettivamente 18° e 19°. Un peccato soprattutto per il pilota ufficiale della Yamaha, che nelle prime sessioni del weekend aveva dato la sensazione di aver fatto un passo avanti, invece si è ritrovato ad essere eliminato per oltre mezzo secondo. Bisogna scendere poi fino al 22° posto per trovare il collaudatore della Ducati Michele Pirro con la Desmosedici GP griffata Aruba.it Racing.

Curiosamente, è stata una qualifica completamente priva della famiglia Marquez. Marc è in Minnesota, dove è stato sottoposto al quarto intervento chirurgico all'omero destro nello spazio di due anni. Suo fratello Alex invece è stato vittima di una brutta caduta all'ultima curva nel corso della FP4: anche se si è alzato immediatamente sulle sue gambe, il pilota della Honda LCR è stato portato al centro medico per accertamenti ad un polso dolorante.

Classifica Q2

Classifica Q1