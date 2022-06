MotoGP | Espargarò: "Aprilia troppo cauta. Lezione imparata"

Aleix Espargaro avrà questo fine settimana la prima occasione di mettersi realmente alle spalle il Gran Premio di Catalogna, gara in cui ha commesso un grave errore al penultimo giro pensando di aver già finito l'evento con un giro ancora da disputare.

In questi giorni il pilota dell'Aprilia ha cercato di dimenticare l'accaduto, ma per un pilota che è in lotta per il Mondiale - si trova in seconda posizione a 22 punti dal leader Fabio Quartararo - azioni del genere provocano ferite nel morale ancora più profonde del normale.

"Cercherò di dimenticare l'errore il prima possibile, anche se questa volta è difficile dimenticare", ha dichiarato il catalano nel corso della conferenza stampa pre-evento della MotoGP andata in scena oggi al Sachsenring, sede del Gran Premio di Germania.

"Domenica notte non ho dormito, lunedì ho fatto fatica a fare i test. Martedì ho fatto dei giri in moto ed è la cosa che mi piace di più al mondo, ma non riuscivo a dimenticare a quell'errore. Sono arrabbiato con me stesso, ho continuato a ripetermi: 'E' stato solo un errore, può capitare a tutti, sbagliare è umano'. Però non riuscivo".

"Allora ho fatto una gita a Eurodisney con i bambini. Per un paio di giorni non mi sono allenato, ho staccato completamente la spina e ha funzionato. Ora sono tornato, ho dimenticato quanto accaduto a Barcellona. E' stato un errore stupido, ma quando fai un errore del genere mentre sei in lotta per il Mondiale è tutto più difficile. Speriamo di poter recuperare".

Secondo Espargaro, Aprilia dovrebbe avere un'altra ottima chance di portare a casa punti pesanti. La RS-GP dovrebbe adattarsi bene al tortuoso tracciato tedesco, così com'è avvenuto nel corso delle ultime stagioni.

"Il Sachsenring per Aprilia è sempre stato un tracciato buono. Negli ultimi 2-3 anni siamo stati forti. Anche l'anno scorso fino all'arrivo della pioggia. Con la moto di quest'anno il weekend possa andare bene per noi. Cercherò di lavorare bene sin dalle Libere 1, accendere il cervello e fare un bel giro veloce, magari potendo lottare per il podio".

"Credo che queste 2 gare siano molto importanti per noi. Ora abbiamo più di 30 punti sul terzo nel Mondiale, ma ho 22 punti di distacco da Quartararo. Dovrò riuscire a fare un bel bottino di punti per arrivare alla pausa estiva. Cercherò di cogliere due podi. Credo comunque di meritarmi delle belle vacanze dopo un'ottima prima parte di stagione".

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

A far arrabbiare Espargaro non è stato solo il suo grave errore al penultimo giro della gara, ma anche l'approccio che il team lo ha indotto a tenere nel corso dei primi giri della gara. A posteriori, Aleix sostiene che avrebbe potuto azzardare molto di più e giocarsi qualcosa di più importante con Quartararo.

"Sì, devo ammettere che ero un po' arrabbiato dopo la gara. Chiaramente per il mio errore, ma anche per il lavoro fatto. Noi vogliamo il meglio e lavoriamo per questo. Però c'erano molte preoccupazioni in squadra e forse siamo stati troppo cauti".

"Siamo andati forte tutto il weekend, ma quando mi sono accorto di essere troppo cauto mancavano pochi giri. Avevo la velocità per tenere dietro Quartararo ed ero arrabbiamo perché siamo stati troppo cauti. Non possiamo iniziare così piano come a Barcellona, ma abbiamo imparato. Oggi abbiamo cercato di capire come siano andate le cose là ed evitare nuovamente cose del genere".

Dopo il Gran Premio di Catalogna, Aprilia ha svolto una giornata di test sempre sul tracciato che sorge a pochi chilometri da Granollers, città natale di Aleix. Il team di Noale ha provato cose importanti che, probabilmente, vedremo già sulle RS-GP nelle prime sessioni di prove libere previste per domani.

"Useremo un telaio differente. A Barcellona io e Maverick Vinales abbiamo provato la nuova carena, abbiamo visto che girava meglio nelle curve lunghe e speriamo di usare la carena nelle libere di domani. Abbiamo provato anche qualcosa sull'elettronica. Spero che le novità possano aiutarmi per il resto della stagione".

Dettaglio della Aprilia Racing Photo by: Dorna