MotoGP | Espargaro: "Aprilia buona a Portimao, io non ho guidato bene"

Aleix Espargaro ha ammesso di aver vissuto un fine settimana complicato a Portimao, e di doverlo a se stesso. Il potenziale dell'Aprilia sul tracciato portoghese non lasciava dubbi, visto il grande ritmo che ha mostrato Maverick Vinales.

Leader della sessione di prove libere, qualificatosi in prima fila e poi vincitore della Sprint, il #12 ha poi mantenuto la sua posizione nella top 3 della gara principale, facendo segnare facilmente uno dei migliori tempi, prima di essere escluso dal podio a causa di un problema tecnico. Si è poi scoperto che il problema in questione, che riguardava il cambio, lo ha ostacolato a partire dal sesto giro della gara, rendendo la sua prestazione ancora più lodevole.

Da parte sua, Espargaro non è mai riuscito a trovare il ritmo giusto. Anche nel time attack, un esercizio che di solito esegue molto bene, questa volta è rimasto indietro. Quattordicesimo nelle prove del venerdì, si è qualificato 13°, mancando di poco la Q2. Sebbene i vari incidenti che hanno disturbato le sessioni abbiano avuto un peso, sa anche che non sarebbe stato allo stesso livello del suo compagno di squadra se fosse stato in grado di evitarli.

"Ho provato di tutto in qualifica, ma Alex Marquez mi aspettava ai box e, dietro di me, ha migliorato il suo tempo. Non ho potuto fare nulla. Se non fosse stato per quello, sarei passato alla Q2 e, con il tempo che ho fatto segnare, sarei stato più o meno in seconda fila", ha analizzato sabato, anche se senza amarezza.

A proposito del suo ottavo posto nella Sprint, a sei secondi dal vincitore Vinales, ha aggiunto: "Partendo 13°, ho fatto una Sprint decente. Negli ultimi quattro o cinque giri ero abbastanza veloce, non lontano dai primi. Ma partire 13° è difficile. In ogni caso, non è una scusa, non sono stato brillante nella guida".

Aleix non cerca scuse

Molto composto per tutto il weekend, lo spagnolo non ha mai smesso di riconoscere la sua inferiorità, affermando fin dalle prime prove che non stava "guidando alla perfezione" e che gli ci è voluto un po' di tempo per ambientarsi: "Mi sono adattato tardi alla pista. È una pista che richiede tempo per capire come sfruttare tutto il suo potenziale".

"Non è proprio la pista migliore per la mia guida. Preferisco circuiti come il Qatar, Barcellona o la Malesia, che sono più fluidi. Qui la frenata è molto aggressiva nelle curve 1, 3 e 5, e poi sale e scende. Non è proprio il mio stile di guida, non sono molto aggressivo. Ma non è una scusa, devo essere veloce ovunque".

A questo si è aggiunta una caduta "nel momento peggiore", che gli ha impedito di evitare la Q1, che sarebbe stata fondamentale per il resto della gara. Soprattutto, Espargaro ha ritenuto che "Maverick è stato fantastico per tutto il fine settimana" e ha osservato con ammirazione le prestazioni del suo collega, sperando di trarne qualche insegnamento.

"Lui rilascia il freno anteriore prima di me. È quello che facevo in Qatar, rilasciando il freno anteriore e aiutando la moto ad accelerare meglio. Non sto rallentando correttamente, non sto guidando bene. E poi, a ogni sessione, mi sembra di essere in ritardo", ha spiegato sabato.

"Inizio una sessione, sono 18°, non ce la faccio, e poi negli ultimi giri... Stamattina, ho finito terzo, e ho iniziato ad andare forte negli ultimi due giri. Anche nella Sprint ho sofferto all'inizio, e negli ultimi tre giri avevo un ritmo simile a quello di Maverick, praticamente lo stesso, ero più veloce dei quattro ragazzi davanti a me. Quindi sono sempre un po' in ritardo!".

Domenica, Espargaro sperava ancora in un piazzamento tra i primi cinque, ma un contatto nelle prime fasi ha complicato ulteriormente la sua situazione. "Ho concluso il primo giro intorno al 20° posto. Poi ho iniziato a recuperare posizioni", ha spiegato. "Il mio ritmo non era catastrofico. Penso che il mio posto sarebbe dovuto essere almeno con i piloti ufficiali KTM in termini di ritmo. Ma francamente non sono stato abbastanza veloce per tutto il weekend".

Grazie ai ritiri davanti a lui, tra cui quello del suo compagno, e a quattro sorpassi riusciti, è riuscito a risalire fino all'ottavo posto e a concludere a 21"5 dal vincitore. "Mi dispiace molto per Maverick, per Romano (Albesiano, Direttore Tecnico) e per tutti quelli dell'Aprilia, perché stavano facendo una gara incredibile", ha detto, prima di trarre una conclusione personale per lui ovvia: "L'Aprilia è stata buona per tutto il weekend, Maverick lo ha dimostrato, ma io non ho guidato bene. Non mi sono mai sentito bene con la gomma posteriore, non ho mai avuto abbastanza grip. Spero che riusciremo a capire come migliorare".