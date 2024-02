MotoGP | Espargaro: “Aprilia 2024, la più competitiva mai guidata"

La nuova Aprilia sembra essere nata bene e Aleix Espargaro lo conferma. Nei test di Lusail, ha chiuso la prima giornata con il terzo tempo, a due decimi dai due ducatisti Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Ma soprattutto ha messo in mostra i progressi della RS-GP del 2024.

Sono stati tanti i cambiamenti portati dalla Casa di Noale nei test di Sepang, che trovano conferma in questi due giorni di test in Qatar oltre ad altre novità. Il pilota di Granollers è entusiasta del lavoro svolto in Casa Aprilia, dove le soluzioni innovative stanno trovando un ottimo riscontro sulla pista: “È solo un test, ma quest’anno mi sto divertendo molto, mi piace tanto la moto del 2024. Sepang e Lusail sono due piste completamente diverse, con grip differenti. Sono veloce, mi piace molto questa moto e mi diverto soprattutto in termini di ritmo. Nel time attack penso di dover e poter migliorare un po’, ma sul passo, con gomme usate, sono molto forte. Quindi sono contento”.

Sulla carta, i tracciati dove la MotoGP si reca per svolgere i test non sono così congeniali all’Aprilia, che però si sta mostrando competitiva anche dove in passato è apparsa meno in forma. Il focus dei test di Lusail è ora quello di confermare i pacchetti che saranno poi usati in gara, la prima delle quali sarà proprio in Qatar, a marzo. Non è un lavoro semplice, i cambiamenti sono molti e le novità da provare sono molteplici, ma questo stimola Aleix Espargaro.

“È sempre difficile giudicare una cosa sola”, spiega il catalano. “Il peso è un po’ minore, la rigidità del telaio e della forcella sono un po’ diversi, l’aerodinamica è completamente differente, quindi si è aggiornato tutto. Ovviamente, l’aerodinamica è quella che si vede di meno, ma soprattutto in termini di stabilità la moto migliora molto. con gomme usate, è molto più facile tenere il tempo sul giro, quindi è una cosa buona. All’inizio della giornata, è stato davvero difficile capire come guidare la moto, perché si deve forzare molto di più, quindi non è facile. Direi che la moto del 2024 è una tra le più difficili che abbia mai guidato, ma anche la più competitiva”.

Il portacolori Aprilia entra nel dettaglio e spiega per quale motivo ritiene che la RS-GP del 2024 sia la più difficile che abbia mai guidato: “Con il carico aerodinamico, la moto è abbastanza pesante. Non so se pesante sia il termine corretto, ma per cambiare direzione a volte, se non hai sufficiente grip, devi forzare molto la moto. A volte non è facile quando hai molto grip al posteriore, quindi non è semplice capire come fare, ma alla fine è importante avere una moto competitiva, più veloce”.

“Non penso che decideremo un pacchetto completo. Andremo su due, uno con più carico aerodinamico e un altro con meno. Questo sarà più facile durante la stagione, in base alla pista e al livello di grip. Si può scegliere uno o l’altro, è questo che stiamo provando a fare perché abbiamo circa 15 combinazioni. Quindi per il secondo giorno di test voglio provare a capire come fare per avere un pacchetto con molto carico aerodinamico”, sostiene Il Capitano in riferimento ai pacchetti da scegliere per la stagione.

In attesa di concludere l’ultima giornata test invernali, che scatterà fra poco a Lusail, Aleix Espargaro stila un primo bilancio e si ritiene pienamente soddisfatto: “Davvero, non mi importa essere molto felice. Voglio dire, è importante. I test sono sempre test, ma se sei veloce è una cosa buona. Se non sei davanti, hai sempre tempo per migliorare la situazione e abituarti alla moto. Ma se sei veloce dall’inizio e su piste completamente differenti, è positivo. Ovviamente nei test non si assegnano punti, ma è sempre meglio sentirsi bene”.